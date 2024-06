Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, a luglio nasce Dea

Felicemente sposati da un anno, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si preparano a diventare genitori bis. Chiara, infatti, è in dolce attesa per la loro secondogenita, di cui, solo di recente, è stato svelato il nome via social. L’influencer e il giocatore della Lazio e della Nazionale italiana – con cui è impegnato di recente agli Europei – aspettano la sorellina di Thiago, nato a novembre 2022. Da poco, come anticipato, Chiara ha annunciato ai suoi follower anche il nome della piccola: “Si chiamerà Dea”. La decisione è avvenuta a un mese dal parto. La bambina, infatti, nascerà a luglio.

Nasti è impegnata adesso a trovare qualcuno che possa personalizzare capi e accessori con il nome scelto. In lizza c’erano anche Sole, Jennifer e Kimberly, ma alla fine la scelta è ricaduta su Dea. Vedremo se, dopo Nathan, Santiago e Leone, per citare alcuni figli di personaggi famosi, anche il nome della secondogenita di casa Nasti-Zaccagni diventerà una tendenza per le nascite della prossima stagione.

La dedica

Mentre Zaccagni è in Germania con gli Azzurri, Chiara si sta godendo un periodo di relax al mare con il loro bambino e la famiglia. In occasione del ventinovesimo compleanno di Mattia, il 16 giugno, sua moglie ha condiviso una dolce dedica su Instagram. Il compleanno dell’attaccante è stato reso ancora più speciale dalla recente vittoria dell'Italia contro l'Albania e dall'affetto dei suoi parenti e amici. Nasti ha voluto rendere omaggio al marito sui social, postando una foto di coppia nelle sue storie Instagram e scrivendo: “Buon compleanno amore mio. Sei la persona più bella e pura che conosca, un marito e un papà perfetto”.

L’influencer ha aggiunto che non avrebbe potuto chiedere di più e che sente molto la mancanza del marito in questi giorni. “Sei tutto il mio cuore”. Il giocatore ha ripostato la foto, ricondividendola con i suoi follower e aggiungendo, a sua volta, un grande cuore rosso.

La storia

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono messi insieme nella seconda metà del 2021. Poco prima di innamorarsi di Mattia, Chiara, influencer e imprenditrice, era legata a un altro calciatore, Nicolò Zaniolo. I due si sono lasciati nella primavera del 2021. Nicolò ha poi avuto un figlio, Tommaso, con Sara Scaperrotta, con la quale era finita nel 2020, mentre lei era incinta. Di recente, però, a tre anni di distanza dalla nascita del bambino, dopo diverse tensioni e liti social a distanza, Sara e Nicolò sono tornati insieme. Intanto, ad agosto 2021, Mattia che ha chiesto la mano di Chiara in riva al mare. Nel mese di novembre, poi, è nato il loro Thiago.

Il baby shower è stato fatto all’Olimpico, con i cannoni che hanno sparato in aria coriandoli celesti e inevitabili polemiche sui social annesse all’evento, criticato da alcuni che l’hanno definito una cafonata. Ma Chiara si è difesa: “Siete rosiconi”. Anche durante la gravidanza del piccolo, Nasti ha subito diversi attacchi sugli spalti e da parte dei leoni da tastiera: purtroppo non sono mancati cori dei tifosi avversari né commenti offensivi di alcuni haters che sostenevano che il bambino fosse figlio di Zaniolo. Non è tardata la replica piccata della Nasti (che ha fatto altrettanto discutere): “Con quel gamberetto non si sa come ne abbia già avuto uno…”, ha scritto Chiara, in un momento in cui, tra l’altro, il fidanzato e l’ex erano insieme in ritiro in Nazionale.

Il matrimonio

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati a Roma un anno fa, nel giugno del 2023, alla basilica dell’Ara Coeli a Roma (quella in cui, a suo tempo, si scambiarono le promesse nuziali anche Ilary Blasi e Francesco Totti). I festeggiamenti sono poi proseguiti a Villa Miani, alla presenza di circa cento invitati, tra cui diversi sportivi come Ciro Immobile e Marcell Jacobs.

Tra le curiosità del matrimonio Nasti-Zaccagni ci sono stati, in particolare, tre cambi d’abito per la sposa e una torta gigantesca, addirittura più alta degli sposi, circondata da peonie, orchidee e candele sul tavolo. Immancabili, durante la serata, i balli fino a notte tarda e i fuochi d’artificio.