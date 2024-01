"Chiambretti tornerà in Rai"

Tornare in Rai e chiudere la carriera là dove tutto è iniziato, a Viale Mazzini: il desiderio, confessato in più di un’occasione nei mesi scorsi da Piero Chiambretti, è vicino a diventare realtà. Ad aprire le porte a Chiambretti è l’Ad della tv pubblica, Roberto Sergio, ospite dell’ultima diretta Instagram di Fiorello prima del ritorno in onda di Viva Rai2! lunedì 15 gennaio. "Chiambretti ci verrà presto a trovare in Rai. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella “zona“ di Fazio, ma sarà sempre su Raitre. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui", ha anticipato ieri Sergio parlando con lo showman.

La trattativa con l’ex Pierino la peste, classe 1956, nelle ultime stagioni tra i volti di Mediaset, sarebbe in fase avanzata ma non ancora conclusa: in ballo ci sarebbe un nuovo programma di prima serata, che potrebbe partire nella seconda parte della stagione o il prossimo autunno.