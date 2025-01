Chi era Roger Mantovani, conduttore radiofonico e doppiatore morto a 58 anni

Palma di Miaiorca, 3 gennaio 2025 – Lutto nel mondo delle radio. E’ morto a soli 58 anni Roger Mantovani, speaker radiofonico e doppiatore molto noto in tutta Italia e anche a livello internazionale.

“Con grande tristezza abbiamo appreso della prematura scomparsa di Roger Mantovani. Roger è stato (nel 2014 e 2015) una delle nostre voci con i Weekenders. Tutta Virgin Radio si unisce al dolore della sua famiglia e di tutti quanti, tantissimi, gli hanno voluto bene. Rip" si legge sui profili social di Virgin Radio.

Milanese di nascita ma con vocazione da cittadino del mondo, Roger Mantovani nel corso della sua lunga carriera aveva lavorato come speaker a Rtl 102.5, Virgin Radio, Radio Capital e Radio Studio Più, dove ha condotto programmi come ‘Studio Più Live’ e ‘Mucho Mas’ insieme a Natalia Estrada.

Radio, ma non solo. Roger Mantovani aveva svolto anche il mestiere di attore e in qualità di doppiatore aveva prestato la propria voce per diversi spot televisivi, come quelli di Purina, Oral B e Kinder e Ferrero, oltre ad aver doppiato Casey Jones in ‘Tartarughe Ninja alla riscossa’.

Non sono state per ora rese note le cause del decesso di Roger Mantovani, la sua scomparsa pare possa essere avvenuta a Palma di Maiorca.