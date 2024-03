Chi è Luisella Costamagna, conduttrice di ‘Tango’

Una delle novità televisive della stagione autunnale 2023-2024, tuttora in onda su Rai Due, è stato ‘Tango’, nuovo programma di reportage e approfondimenti di Luisella Costamagna, dedicato a personaggi d’attualità e temi caldi del nostro Paese. Come ha spiegato la conduttrice, il titolo deriva dal fatto che quel che accade intorno a noi, nel mondo, non ha un ritmo lineare. Dunque, nella narrazione, sono necessari più cambi di passo un po’ come avviene nel famoso ballo argentino.

Biografia

Luisella Costamagna è una giornalista italiana con una lunga esperienza alle spalle. - Torinese, classe 1968, festeggia il compleanno il 16 dicembre. Ha cominciato a muovere i primi passi professionali in una piccola rete locale in Piemonte, Teletime. - Nel 1996 ha iniziato a collaborare con Michele Santoro ed è entrata nel programma ‘Moby Dick’ trasmesso su Italia 1, curando diversi collegamenti in diretta e seguendo alcune inchieste e speciali. - Dal 1997 al 2000 è stata al timone dell’edizione serale di ‘Studio Aperto’, vincendo anche il premio Giuseppe Marrazzo come “giornalista rivelazione”. - Nel 2001 Costamagna è tornata con Santoro in Rai per alcune trasmissioni: ‘Il raggio verde’ ‘Sciuscià’ ‘Sciuscià edizione straordinaria’. - Nel 2002 è il programma "Donne", cinque speciali in seconda serata su Rai 2, di cui è autrice e conduttrice. - Nel 2004 la giornalista ha traslocato su Canale 5, dove ha collaborato con vari programmi di Maurizio Costanzo: ‘Maurizio Costanzo Show – Raccontando’ per cui realizza interviste e reportage ‘Tutte le mattine’ ‘Il diario’ ‘Pandora’ ‘Buon Pomeriggio’. Da La7 ad Agon Channel Per alcuni anni, poi, la Costamagna ha lavorato a La7, in alcune trasmissioni come: ‘Omnibus Estate’ ‘Omnibus’ ‘Omnibus Weekend’ ‘Così stanno le cose’ ‘In onda’ Dopo una parentesi in Rai con ‘Robinson’, sulla terza rete di viale Mazzini, la giornalista è tornata nuovamente a La7 per ‘Servizio pubblico’. Nel 2014 è arrivata su Crime+Investigation con ‘Giovani a rischio’ e l’anno successivo è sbarcata sul canale albanese Agon Channel con ‘Lei non sa chi sono io’.

Programmi recenti

- Dal 2018 il pubblico ha visto spesso la Costamagna in collegamento con Mario Giordano a ‘Fuori dal Coro’. - È seguito l’ennesimo ritorno in Rai, su Rai 3, per condurre ‘Agorà’ al posto di Serena Bortone (trasferitasi su Rai Uno con ‘Oggi è un altro giorno’. Questo per due anni, dal 2020 al 2022. - Nell’autunno 2022 la giornalista e presentatrice ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’. Un’esperienza piena di alti e bassi, finita in bellezza: prima la Costamagna ha annunciato di ritirarsi a causa di una lesione al ginocchio, poi lei e il maestro La Rocca sono stati ripescati e infine, a ridosso del Natale 2022, sono risultati i vincitori di quell’edizione. - La prima puntata di ‘Tango’ è andata in onda su Rai Due il 16 ottobre 2023. “So che sto in una fascia complicata: parlerò di attualità dopo che per tutta la giornata ci saranno stati altri talk”, ha detto la conduttrice al debutto. “Ma noi lo faremo con un taglio da settimanale”.

Libri

La giornalista ha scritto due libri per Mondadori: ‘Noi che costruiamo gli uomini’ (2012) ‘Cosa pensano di noi’ (2014).

Premi

Premio giornalistico Giuseppe Marrazzo come giornalista rivelazione (2000) Premio giornalistico Roberto Ghinetti per il reportage Parole come ferite (2007) Magna Grecia Award, Premio Maria Grazia Cutuli (2008) Premio Letterario Caccuri – 2ª classificata – ‘Noi che costruiamo gli uomini’ (2013) Premio e Rassegna letteraria Com&Te – Premio speciale Le Scie di Com&Te – ‘Noi che costruiamo gli uomini’ (2013)

Vita privata

Da oltre trent’anni Costamagna sta con lo scrittore, autore teatrale e critico cinematografico Dario Buzzolan, di due anni più grande della compagna, anche lui torinese. Buzzolan, a sua volta, ha ottenuto vari riconoscimenti per la sua attività letteraria e ha anche esperienze televisive come ‘Anni luce’ – che ha anche condotto – ‘Agorà’, ‘Le parole della settimana’, ‘Cartabianca’. I due hanno un figlio, Davide.