Chi è Lorella Boccia, co-conduttrice di ‘Camper in viaggio’

La stagione televisiva estiva è ufficialmente iniziata, ai primi di giugno, con lo stop ai programmi canonici, in onda da settembre. e con la partenza di show impegnati a coprire il palinsesto delle prossime settimane e a far compagnia ai telespettatori durante i mesi più caldi. Tra questi programmi, in questi giorni è tornato in onda anche “Camper in viaggio”, con la sua seconda edizione. Accanto a Tinto, quest’anno troviamo Lorella Boccia. Ecco chi è la co-conduttrice del rotocalco in onda dalle 11.30 su Rai 1.

Chi è Lorella Boccia, new entry nella nuova edizione di “Camper in viaggio”

Lorella Boccia è una ballerina e conduttrice tv nata il 27 dicembre 1991 a Torre Annunziata. A renderla nota e celebre al grande pubblico è stata la sua partecipazione alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Fin da piccola ha seguito e partecipato a corsi e scuole di danza classica e moderna e, dopo essersi trasferita a Roma, nel 2012 ha iniziato ad essere scelta nei corpi di ballo per alcuni programmi televisivi. Sempre in quell’anno si presenta ai casting e viene scelta per Amici fino ad arrivare al serale del programma dove si classifica al settimo posto nella finalissima. Nel 2013 viene scelta per il film Step Up: All In, prima ballerina italiana ad essere selezionata. Accanto a Paolo Ruffini e Olga Kent è alla guida del programma Mediaset “Colorado” poi, nel 2014, viene scelta da Massimo Ranieri per “Sogno e son desto” in onda su Rai 1. A partire dal 2016 viene scelta come ballerina professionista per Amici di Maria De Filippi, tornando nel luogo che l’aveva lanciata nel panorama dello spettacolo. Dal 2018 al 2019 è al timone del daily di Amici con Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta, in onda su Real Time. Nel 2020 appare nel video musicale di Elodie, “Ciclone”, brano inciso con la collaborazione di Takagi & Ketra e grande successo dell’estate. Nel 2012 torna su Italia 1 alla conduzione, insieme a Mara Maionchi e Iva Zanicchi, del programma “Venus Club”. L’anno seguente, invece, insieme a Clementino è al timone di “Made in Sud”,su Rai 2. A partire dal 2024, la conduttrice e ballerina è co-conduttrice di “Camper in viaggio” accanto a Tinto. Il programma è lo spin-off di “Camper” presentato da Marcello Masi. Parlando delle registrazioni del programma e della collaborazione con Tinto, Lorella Boccia ha sottolineato di essere entusiasta e felice dell’intesa nata col collega: “A volte alcuni sgomitano, invece la cosa bella con lui è che ci sosteniamo a vicenda. Quando ho scoperto che avremmo lavorato insieme, abbiamo iniziato a frequentarci per conoscerci meglio. Ora c’è molta complicità tra noi”. Ha spiegato di essersi fermata dopo la nascita della figlia: “Un po’ mi sono adagiata, ne avevo bisogno, come adesso invece sento la necessità di ricominciare. Ormai ferma non ci sto più”. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, Lorella Boccia è sposata dal 2019 con Niccolò Presta, imprenditore e produttore televisivo. I due hanno avuto una figlia, nata il 20 ottobre 2021, dal nome Luce Althea.