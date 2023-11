Chi è Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford

Roma, 29 novembre 2023 – Kaia Gerber ha 22 anni, è una delle modelle più note e affermate degli ultimi anni ed è figlia di Cindy Crawford e Rande Gerber. La madre non ha bisogno di presentazioni e, tra gli anni '80 e '90, è stata uno dei volti più celebri nel mondo delle sfilate di moda. Negli anni a seguire ha poi tentato la strada del cinema, della tv (con alcuni spot diventati cult) per poi dare vita a linee di abbigliamento e di design per la casa. La figlia Kaia, invece, dopo aver debuttato a 15 anni nel film tv "Sister cities", ha deciso di seguire le orme della madre e ha fatto il suo debutto in una campagna Versace quando aveva solo 10 anni. Appena sedicenne, per la prima volta, ha sfilato nella presentazione 'Primavera 2018' di Raf Simons per Calvin Klein. Sono poi seguiti altri marchi di fama internazionale come Chanel, Prada, Valentino e Versace.

Ma essere figlia di una top model non è stato sempre un biglietto da visita in grado di aprire tutte le porte e la giovane ricorda i suoi anni scolastici, diversi da quelli che uno potrebbe immaginare. Kaia ha raccontato di non essere stata molto popolare al liceo, né di essere stata una cheerleader. In diverse occasioni, invece, si è sentita un po' emarginata, rispetto alle altre compagne. Il rapporto tra Kaia Gerber e sua madre Cindy Crawford è, ancora oggi, intenso e intimo, come confermato dalla ragazza. Ha sottolineato di aver stabilito un legame molto forte, che va dal fuori del rapporto madre-figlia. Tra loro c'è anche amicizia, complicità, diventata sempre più solida col passare degli anni e delle esperienze lavorative vissute insieme. Infatti, Kaia e Cindy hanno posato insieme per alcuni brand e amano condividere vacanze insieme, anche se non mancano tipiche situazioni in un rapporto madre/figlia. In alcuni momenti si è sentita in imbarazzo ed è stata proprio la mamma a riportarla con i piedi per terra.

Parlando delle collaborazioni lavorative con la figlia, la Crawford ha sottolineato come cambi poco, a livello pratico, essere sul set insieme alla figlia rispetto ad un'altra qualsiasi collega. Non vede molte differenze ed è giusto che sia così, perché la stessa Kaia sta iniziando ad avere il suo meritato ruolo e posto nel mondo.

Kaia Gerber è fidanzata con Austin Butler

Kaia Gerber vive a Los Angeles e, attualmente, è fidanzata con Austin Butler, attore protagonista del recente biopic "Elvis", diretto da Baz Luhrmann. In passato ha avuto una frequentazione con il comico Pete Davidson (iniziata a fine 2019 e conclusasi a febbraio 2020) e con l'attore australiano Jacob Elordi, durata circa un anno, fino a dicembre 2021. Dopo alcune indiscrezioni e rumors da parte della stampa americana, Kaia ed Austin hanno ufficializzato il loro rapporto presentandosi insieme, in coppia, al Met Gala del maggio 2022, a favore dei flash. I due sono sempre apparsi molto riservati e non hanno mai pubblicamente parlato -anche nelle varie interviste - del loro legame e della loro vita privata. A settembre 2023, è stata una fonte ben informata, vicino alla coppia, a confermare la solidità del loro rapporto a Us Weekly. Ha rivelato che la coppia trascorre insieme più tempo possibile ed è davvero con i piedi per terra: hanno una relazione molto sicura, quindi non lasciano mai che la gelosia o qualcosa del genere si intrometta nella fiducia che hanno l'uno per l'altra.

