Chi è Guido Maria Brera, dirigente e scrittore

Se avete letto il libro o visto la serie di successo Sky ‘Diavoli’, allora saprete probabilmente che lo scrittore e ideatore del concept è Guido Maria Brera, noto anche, per gli appassionati di gossip e di personaggi televisivi, come il marito di Caterina Balivo. Scopriamo insieme qualche informazione in più su di lui.

La carriera e la vita privata di Guido Maria Brera

Guido Maria Brera è nato a Roma il 27 agosto 1969 ed è uno scrittore e dirigente. Il suo ruolo è quello di Chief Investment Officer per l'asset management di Kairos Partners SGR S.p.A. Inoltre è anche azionista di minoranza del gruppo Kairos e tra i fondatori della medesima società. Il padre di Guido Maria era un impiegato di banca mentre la madre una casalinga. Si è laureato alla Sapienza di Roma e poi si è trasferito a Milano e, successivamente, a Londra. “Diavoli” è stato il suo primo libro come scrittore ed è uscito nel 2014. Qualche anno dopo, nel 2020, Sky Italia e Lux Vide hanno condiviso la serie televisiva tratta dal romanzo (con parti autobiografiche) e i protagonisti scelti sono stati Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Due anni dopo ha visto la luce la seconda stagione che ha affrontato il tema attuale della Brexit. La storia raccontata nel libro scritto da Guido Maria Brera e poi adattato per il piccolo schermo, è ambientata a Londra nel 2011 e ha come protagonista Massimo Ruggero di professione responsabile del trading presso la New York-London Investment Bank (NYL).

Grazie alle speculazioni, gli introiti sono altissimi. Accanto a lui c’è un’altra figura fondamentale, quella di Dominic Morgan, amministratore delegato di origine americana. Sembra essere il primo sostenitore di Massimo ma quando uno scandalo travolge la ex moglie di quest’ultimo, implicata e indicata come escort, Morgan decide di affidare la promozione promessa a qualcun altro, il banchiere e collega Edward Stuart. Questo, in realtà, non è che l’inizio di un vero e proprio intrigo che non avrebbe mai immaginato. E il protagonista si troverà a dover capire da che parte stare e a chi restare alleato… Negli anni a seguire ha scritto altri romanzi: tre anni dopo esce “Tutto è in frantumi e danza”, nel 2020 “La fine del tempo”, l’anno successivo “Candido” e nel 2022 “Dimmi cosa vedi tu da lì. Un romanzo keynesiano”. Per quanto riguarda la sua vita privata, Guido Maria Brera si è sposato con Caterina Balivo nel 2014. Insieme alla conduttrice tv ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Il dirigente si divide, per motivi professionali, tra Londra, Milano e Roma, luogo in cui vive proprio con la famiglia. L’uomo ha avuto due figli anche da un precedente matrimonio. Parlando del suo rapporto con la moglie Caterina, Guido Maria Brera ha sottolineato il forte sentimento che ancora li unisce, dopo dieci anni di nozze e il segreto del loro equilibrio: “Un grande amore che ancora oggi ci aiuta a compattare esigenze diverse: io sono un solitario, lei adora stare con gli altri. È complicato, ma la nostra felicità ce la guadagniamo ogni giorno”