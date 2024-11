Wallovely home decor design è una start up marchigiana che produce carta da parati per interni. Le collezioni hanno una vasta gamma di pattern e texture applicabili, grazie all’alta tecnologia tutta ’Made in Italy’.

"Le nostre creazioni – spiega la fondatrice Francesca Di Giorgio – sono pensate per abbellire appartamenti privati, studi professionali, strutture alberghiere e comunità. Wallovely interpreta e personalizza al meglio le tendenze del momento".