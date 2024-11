Da Giorgio Armani a Lancome e Sephora. Ecco il calendario dell’Avvento ’beauty’

Ventiquattro giorni per ventiquattro sorprese di bellezza. Il conto alla rovescia con le feste di Natale è cominciato e diventa davvero speciale e pieno di coccole per ognuno di noi con l’acquisto il dono di un Calendario dell’Avvento Beauty 2024. Una tradizione raffinata che invoglia a prendersi cura di sé aprendo dal 1 al 24 dicembre una finestrella con sorpresa. Ce ne sono di tanti tipi e per tutte le tasche. Cominciamo con ’Le Mini Macaron’ che sono 12 smalti per 12 giorni diversi, poi passiamo a ’Yves Rocher’ che mixa nel Calendario dell’Avvento trattamenti viso, corpo, capelli, unghie, latte corpo e latte doccia, con bella serie di prodotti make up. Ecco poi ’Dermatologica’ per testare prodotti iconici del brand come il siero illuminante Biolumin-C Serum e altre 17 creme per una pelle radiosa.

Giorgio Armani Beauty incanta tra curiosità e meraviglia con un cofanetto esclusivo. Tre diverse declinazioni del profumo Sì, le novità di My Way Nectar, il rossetto Lip Power e l’ombretto liquido Eye to Kill, i gloss Prisma e 12 altri prodotto per il trucco del viso più otto fragranze travel, oltre alla Crema Nera e ad uno specchietto (alla Rinascente e on line su sephora.it e douglas.it). ’Lancome’ ha affidato a un’artista come Safia Ovares il disegno della box Celestial Rose (anche su lancome.it) con 24 caselle stellari. ’Sephora Collection Premium’ garantisce 24 giorni tra make up e skin care, fragranze e accessori.

Eva Desiderio