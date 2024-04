Chi è Francesco Russo, Pierpaolo Puglisi nella serie ‘Call my agent’

Da poco si è conclusa su Sky (e in streaming su Now) la seconda stagione di “Call my agent”, la versione italiana della serie cult francese che è stata riadattata nel nostro Paese, ottenendo un buon successo da parte del pubblico e una conferma già ufficializzata per una terza stagione, in onda molto probabilmente nel 2025. Il cast vede come protagonisti Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico e accoglie, in ogni episodio, una star nostrana, pronta a mettersi in gioco e ironizzare come richiede il concept della serie stessa. Tra gli attori che spiccano nella produzione di “Call my agent”, c’è anche Francesco Russo che veste i panni di Pierpaolo Puglisi. Scopriamo insieme qualche informazione in più sull’attore e sulla sua carriera.

Chi è Francesco Russo, la carriera dell’attore di ‘Call my agent Italia’

Francesco Russo, come già anticipato, è nel cast di ‘Call my agent Italia’ nel ruolo di Pierpaolo, l’assistente di Gabriele Di Lillo, interpretato da Maurizio Lastrico. Nato il 1 maggio 1993 a Caserta, nel 2015 si è diplomato all’Accademia Nazionale d´Arte Drammatica “Silvio D´Amico”.

Il suo curriculum è molto vario e conta esperienze in diversi settori, dalle webserie al cinema e dal teatro alla televisione. A teatro fa il suo debutto nel 2009 con lo spettacolo “Una giornata lunga quarant’anni” e continua il suo percorso in opere dirette da grandi registi. Possiamo citare, tra questi, la compianta e indimenticabile Anna Marchesini per “Il circo umano”, Silvio Peroni per “The Aliens” e il recente “Sogno di una notte di mezza estate”, diretto da Valerio Binasco e portato in scena nel 2022.

I suoi primi passi nel cinema, invece, avvengono nel 2015 con la pellicola “Pecore in erba” selezionata anche per la 72esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia nella Sezione “Orizzonti”. Negli ultimi anni, tra i film più noti, ricordiamo “A classic horror story” (per Netflix) uscito nel 2021, “Eravamo bambini”, il racconto di storia di amicizia e di vite spezzate con la regia di Marco Martani e, infine, “L’apparato umano” di Paolo Sorrentino, prossimamente in uscita.

Infine, nel settore delle televisione e delle fiction, l’esordio avviene nel 2014 con “Colpo di scena”, programma con Pino Strabioli. Nelle serie tv Rai, appare in “Sirene” e in “L’amica geniale 2 – Storia del nuovo cognome”, uscite rispettivamente nel 2017 e nel 2020. L’anno seguente fa parte anche dell’ultimo capitolo della trilogia tratta dai libri di Elena Ferrante.

Poi, nel 2023, Francesco Russo entra nel cast della fiction Sky (e disponibile in streaming anche Now) “Call my agent” che lo vede confermato anche nella seconda stagione, andata in onda nei mesi di marzo e aprile di quest’anno. Parlando del suo personaggio, ha ammesso di essere rimasto affascinato dal mondo degli agenti dello spettacolo: “per interpretare Pierpaolo in 'Call My Agent' sono stato un paio di settimane in agenzia e posso dirle che sarei un buon agente, soprattutto per gli attori più giovani”.

Infine, sempre per la Rai, altre due fiction, “Filumena Marturano” e “M – Il figlio del secolo”.