Chi è Fabio Balasso, Luciano in ‘Un posto al sole’

Fabio Balasso è tornato sul set di “Un posto al sole”. L’attore, nella soap, interpreta il personaggio di Luciano Simioli dal 2011. Lui è il padre naturale di Rossella (Giorgia Gianetiempo). Il suo ritorno è coinciso con l’atteso giorno delle nozze della ragazza. Un matrimonio che, però, non ha il lieto fine sognato. Rossella, infatti, poco prima di compiere il grande passo si ferma e comprende che non è pronta per sposare Riccardo. Decide così di andarsene e le nozze sfumano, improvvisamente. Incontra Nunzio, entusiasta di rivederla e sognante di poter stare finalmente con lei. Ma in questo caso, la giovane non ha intenzione di scegliere nessuno dei due. Non ha lasciato l’altare e la Chiesa, rinunciando a Riccardo per stare con Nunzio. Lei vuole rimanere da sola, fare chiarezza e comprendere cosa esattamente desideri nel profondo del suo cuore. In solitudine. Luciano Simioli era tornato appositamente per il matrimonio della figlia. Ma la sua visita a Napoli non sarà di poche ore…

Il ritorno di Luciano in “Un posto al sole”

Come anticipato, il personaggio di Luciano torna a “Un posto al sole” per una trama che non include solo le nozze (saltate) della figlia. Gay dichiarato, dopo aver avuto una figlia con Silvia in una notte di improvvisa passione, ha mantenuto un buon rapporto con la donna e, una volta tornato a Napoli, si imbatte in Salvatore (Sarà), vigile urbano e collega di Guido. Tra i due sembra poter nascere qualcosa. Tutto parte da una forte amicizia che unisce e lega i personaggi. Almeno inizialmente…

Chi è Fabio Balasso

Ecco qualche informazione in più sull’attore che interpreta Luciano Simioli ovvero Fabio Balasso. Sono numerosi i ruoli interpretati, nella sua lunga carriera, dall’attore. Tra quelli più importanti non possiamo sicuramente non citare la fiction di Rai 1 “Un Passo dal cielo”, poi “Oltre la soglia”, “Don Matteo 12”, “Bella da morire”, passando poi per la terza stagione di “L’allieva”. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, Fabio Balasso è stato nel cast di film come Ultimo stadio, Padre, Il guardiano del ghiaccio e nella pellicola Come pecore in mezzo ai lupi. Nel 2022 è nel cast del film, con la regia di Giampaolo Morelli, “Falla girare”. La trama, decisamente originale, racconta la storia di un mondo distopico nel quale la marijuana è ormai completamente estinta. Non esiste più a causa di un virus che si è abbattuto sulle piante di canapa. Il mondo intero si ritrova ad essere “spento”, sono aumentati anche i suicidi. Fino a quando viene trovata, per puro caso, una piantina maschio ancora in vita. Serve assolutamente trovare un’esemplare femmina della pianta per poter ricominciare la coltivazione e, soprattutto, per essere gli unici in tutto il mondo a poterla commerciare. Come potete vedere sono presenti numerose commedie e fiction nel curriculum di Fabio Balasso, fino al gradito ritorno nella soap “Un posto al sole”, avvenuto recentemente. E chissà che questa volta il suo personaggio non possa fermarsi in maniera più radicata tra le numerose trame...