Chi è Dove Cameron, la presunta fidanzata di Damiano dei Maneskin

Roma, 1 dicembre 2023 – Damiano David è fidanzato? L'interrogativo è nato dopo la pubblicazione, sul settimanale 'Chi', di alcune foto che mostrano il cantante, leader dei Maneskin, mentre si trova sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney, insieme a Dove Cameron. I due sembrano molto complici, tra abbracci, risate e un bacio immortalato in uno scatto. L'inizio di una nuova relazione? Damiano David, voce dei Maneskin, ha ottenuto il successo internazionale grazie alla vittoria all'Eurovision Song Contest 2021 con la loro "Zitti e buoni". Dopo il trionfo, per il gruppo si sono aperte le porte della fama europea e anche americana (aprendo il concerto dei Rolling Stones). Ai tempi, il cantante era fidanzato, da anni, con Giorgia Soleri. Ma i due, nel giugno 2023, hanno chiuso pubblicamente la loro relazione. Ed ecco, qualche mese dopo, le immagini pubblicate con Dove Cameron.

Dove Cameron, volto Disney tra musica e tv

Dove Cameron è una cantante e attrice americana, diventata celebre come volto Disney per la serie 'Liv e Maddie' (iniziata nel 2013 e conclusasi nel 2017), per la quale ha vinto il Daytime Emmy Award come miglior interprete nella programmazione per bambini. Ha anche recitato nel franchise Descendants, sempre per Disney Channel. Oltre ad aver recitato, Dove ha anche collaborato alle colonne sonore delle serie tv, pubblicando alcuni album con le tracce utilizzate per Liv e Maddie e per Descendants. Ma il vero e proprio esordio ufficiale come cantante è avvenuto quest'anno. Nel 2023, ha annunciato il suo disco, Alchemical: Vol 1, anticipato dal singolo "Boyfriend", che ha ottenuto anche un plauso dalla critica, e ha raggiunto la top 20 nella Billboard Hot 100, conquistando il disco di platino dalla RIAA. L'album, invece, è disponibile dal 1 dicembre 2023.

Dal bullismo al successo, alcune curiosità su Dove Cameron

Quello di 'Cameron Dove' è un nome d'arte. All'anagrafe si chiama Chloe Celeste Hosterman ed è nata il 15 gennaio 1996, a Bainbridge Island, Washington. Ha scelto "Dove" in omaggio al padre, scomparso quando lei aveva solo 15 anni. L'uomo la chiamava spesso così, come soprannome tenero. E lei, una volta raggiunta la fama, ha deciso di usare il nomignolo come segno di affetto e ricordo per il genitore. Durante alcune interviste, ha rivelato di essere stata vittima di bullismo quando era a scuola, dalla quinta elementare fino alla fine del liceo. Indipendentemente da tutto questo, Cameron ha spiegato di essere rimasta concentrata sui suoi sogni e sullo scopo di raggiungere il successo nel mondo dello spettacolo. Voleva diventare un'attrice e cantante e, puntando a questo obiettivo, è riuscita a superare anche le difficoltà di quegli anni.

Anni fa, Cameron aveva dichiarato di essere bisessuale, ma nel maggio 2021 ha affermato che ritiene che 'queer' sia il termine più esatto per descrivere la sua sessualità. In passato ha avuto una relazione con il co-protagonista di Liv e Maddie, Ryan McCartan. Un legame durato circa tre anni, dall'agosto 2013 al 2016. Dopo aver annunciato pubblicamente il loro fidanzamento il 14 aprile 2016, nell'ottobre dello stesso anno, i due si sono lasciati. Dal 2017 al 2020, Cameron ha avuto una relazione con il co-protagonista di Descendants 2, Thomas Doherty. Le foto con Damiano David, apparse in questi giorni sul web, porteranno la coppia a confermare la loro frequentazione?

