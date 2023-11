Damiano David paparazzato (ancora) con Dove Cameron. Nuova love story per il frontman dei Maneskin?

Roma, 29 novembre 2023 - Nuova coppia nel mondo dello showbiz? Damiano David, frontman dei Maneskin, avrebbe un nuovo amore: l'attrice e cantante statunitense Dove Cameron. Le immagini pubblicate in esclusiva sul settimanale Chi non sembrano lasciare dubbi. I due sono stati paparazzati mano nella mano e mentre si scambiano un bacio sulla spiaggia di Bondi Beach in Australia, dove la band italiana si è esibita prima di volare a Tokyo per le quattro date (sold out) del tour mondiale 'Rush!'.

In realtà le voci su una possibile liason tra il cantante romano e la star di Disney Channel circolavano già da un po'. Precisamente da settembre, quando la 27enne protagonista di 'Descendants' era stata avvistata al concerto dei Maneskin al Madison Square Garden di New York. Poche settimane dopo i due erano stati pizzicati in attegimenti intimi a una festa e, a inizio novembre, sono stati visti uscire insieme dall'Espaco Unimed di San Paolo, in Brasile, dopo un altro live della band.

Per ora i diretti interessati tacciono. Ma comunque sembra definitivamente archiviata la relazione tra Damiano e la modella Martina Taglienti, che il cantante 24enne aveva iniziato dopo la fine del lungo rapporto con Giorgia Soleri.