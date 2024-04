Chi è Daniele Paudice, tronista di ‘Uomini e Donne’

È entrato un mese fa a ‘Uomini e Donne’ e sta già facendo molto discutere. Il nuovo tronista Daniele Paudice è un tipo schietto, anche se a volte i suoi modi non sempre sono compresi e apprezzati anche dalle corteggiatrici e dal pubblico. Tra tutte le ragazze che sono lì per lui, Daniele parrebbe interessato soprattutto a Gaia Gigli. I due hanno già fatto varie esterne insieme.

Il litigio

Qualche giorno fa, tuttavia, una richiesta di Paudice ha spiazzato la stessa Gaia, che non l’ha presa troppo bene, e in effetti ha lasciato perplessi anche molti spettatori. Daniele, infatti, ha espresso il desiderio di fare un’esterna anche con Beatriz D’Orsi. Quest’ultima, però – reduce da una delusione che comunque ha incassato con stile e carattere, dato che ha Brando Ephrikian, altro tronista, non ha scelto lei, bensì Raffaella Scuotto – ha rifiutato l’invito, dal momento che, come ha spiegato, non è interessata a Daniele. Gaia, a prescindere, non è stata contenta della richiesta del tronista, il quale, tranchant, le ha detto senza giri di parole, ma sorridendo, che se non le stava bene poteva tornarsene a casa. Paudice ha aggiunto subito che stava scherzando. Tuttavia, la conduttrice Maria De Filippi è intervenuta sottolineando che, alle volte, non è semplice capire immediatamente Daniele e le sue intenzioni.

Biografia

Daniele Paudice è nato trentatré anni fa a Napoli. Ha raccontato che è affezionato alla sua città, ma è cresciuto in un quartiere non semplice. Sente di dovere tutto ai suoi genitori, ai quali è molto legato, sentendosi grato nei loro confronti anche perché sua madre e suo padre gli hanno impedito di prendere una brutta strada. In quanto partenopeo, Daniele tifa Napoli. È così devoto alla sua squadra del cuore e alla sua storia importante che ha chiamato il suo cane Diego, in omaggio al grande Maradona.

Moda

Da circa dieci anni Paudice fa il modello. Ha vissuto per sei anni a New York. Daniele ha raccontato che quando è partito dalla sua città natale aveva due soldi in tasca, poi però ha guadagnato abbastanza da poter comprare una casa ai suoi, uno dei suoi sogni. I suoi genitori, che sono persone semplici, con dei valori, e che hanno sempre pagato l’affitto – ha sottolineato Daniele – hanno fatto molti sacrifici per aiutarlo e lui voleva fortemente ripagarli. Paudice è tornato da poco e ha deciso di intraprendere un percorso come quello televisivo negli studi di ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi, dove magari potrebbe trovare anche l’amore. Quando la padrona di casa lo ha presentato al pubblico, ha affermato che Daniele non è timido e è un tipo spiritoso. Di sé, invece, Paudice ha detto che al primo sguardo può sembrare burbero e duro, in realtà nasconde un animo profondo e sensibile. Nel filmato di presentazione Paudice ha aggiunto anche che a ‘Uomini e Donne’ spera di trovare una donna con la quale condividere cose importanti e non solo foto, storie e post sui social.

Gaia Gigli

Come accennato in precedenza, tra tutte le corteggiatrici di Daniele, per il momento – al netto del piccolo diverbio che c’è stato nei giorni scorsi – sembra che Paudice sia vicino soprattutto a Gaia Gigli. Di quest’ultima si sa che vive a Milano, è mamma di un bambino, ama i piercing e i tatuaggi. Oltre alla sua evidente bellezza, ciò che ha colpito Daniele è stata la sensazione di verità e autenticità di Gaia. A sua volta Gigli gli ha detto che, dopo averlo sentito parlare nel filmato di presentazione, è stata contenta che fosse lui il nuovo tronista dato che si è ritrovata in alcune cose che Paudice ha raccontato. Anche su Gaia, al primo impatto – ha spiegato l’interessata – molte persone si fanno un’idea diversa. In apparenza la giovane sembra scostante, ma poi, conoscendola, si capisce che ha un animo dolce e sensibile.