Chi è Nicola Ballo Balestri, dai Lunapop a ‘Splendida Cornice’ di Geppi Cucciari

Tra la fine degli anni ’90 e gli inizi dei 2000, i Lunapop, famoso gruppo bolognese formatosi nel 1999 e scioltosi nel 2001, hanno segnato un’epoca. Rispetto alla formazione originaria, hanno proseguito nel percorso musicale e nella loro amicizia solo Cesare Cremonini, autore dei testi, pianista e cantante, e Nicola Balestri, detto Ballo, il bassista della band. Alessandro De Simone, Gabriele Gallassi e Michele Giuliani, invece, hanno preso altre strade.

Nel frattempo, Ballo ha saputo conquistarsi anche i propri spazi. Non ha smesso di crescere a livello artistico, studiando anche presso il conservatorio di Bologna. Da una decina di anni, inoltre, è anche dj. In televisione è nel programma di Geppi Cucciari intitolato ‘Splendida cornice’, in onda su Rai Tre.

Biografia

Nicola Balestri, noto come ‘Ballo’, è nato nel 1982. Festeggia il compleanno il 20 giugno. Fin da piccolo ha avuto una forte passione e propensione per la musica. Quando i Lunapop si sono divisi, Ballo ha ripreso gli studi, che aveva lasciato temporaneamente, e ha raggiunto importanti traguardi: si è laureato in basso elettrico jazz al Conservatorio. Ha conseguito la magistrale in musica per film. Si è laureato, inoltre, in Lingue, mercati e culture dell’Asia, sempre a Bologna.

Il sodalizio con Cremonini

Con Cesare Cremonini Ballo ha continuato a collaborare e a esibirsi. Come ha dichiarato lo stesso artista in un’intervista rilasciata al ‘Corriere Bologna’, non sono mancati gli scontri, tra loro, ma da qualche tempo i due, rimasti molto amici, hanno raggiunto un equilibrio. Con gli altri Lunapop, invece, finì male e si sono persi di vista.

Al fianco di Cremonini, nel 2022, Ballo è salito sul palco dell’Ariston. La loro partecipazione al Festival di Sanremo da superospiti ha rappresentato un po’ una loro riconciliazione con la kermesse. In passato, infatti, nel 2000 l’allora band al completo ha provato a superare le selezioni per accedere alla gara di quell’anno, ma fu stroncata malamente. La canzone, ha raccontato sempre Ballo, da allora è rimasta una traccia inedita.

Vita privata

Il 2022 è stato un anno speciale per Nicola Balestri anche per un altro motivo: il musicista e dj, infatti, ha sposato la sua fidanzata di lunga data, Erika Moltrer, un’ostetrica trentina. La coppia vive a Trento con i suoi due figli: Camilla, arrivata nel 2018, e Tommaso, nato in pieno lockdown nel 2020.

Cesare Cremonini ha fatto da testimone di nozze all’amico e durante il ricevimento ha regalato a sorpresa, agli sposi e agli invitati, una performance speciale e coinvolgente com’è nel suo stile.