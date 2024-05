Chi è Anbeta Toromani, ex ballerina di ‘Amici’

Di recente la ballerina Anbeta Toromani è stata ospite di ‘Verissimo’ condotto da Silvia Toffanin. La sua partecipazione al talk show pomeridiano del weekend è stata un’occasione per ripercorrere le tappe principali del suo percorso artistico.

Albania

Anbeta è nata a Tirana nel 1979. Il suo compleanno è il 2 aprile. È stato nel suo Paese natale che Toromani ha iniziato ad appassionarsi per la danza. Ha mosso presto i suoi primi passi sulle punte e col tutù, a soli 5 anni.

Si è poi diplomata presso l’Accademia Nazionale di Danza. Successivamente ha continuato a studiare a Baku, in Azerbaijan. Rientrata a Tirana, diventa prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera della città, facendo la protagonista di celebri balletti come ‘Giselle’, ‘Carmen’ e ‘Cenerentola’.

‘Amici’

Era il 2002 quando Anbeta ha fatto il suo esordio nelle reti televisive italiane come allieva nella scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Quell’anno la vincitrice è stata la cantante Giulia Ottonello, mentre Anbeta ha conquistato il secondo posto sul podio. In seguito è diventata presenza fissa nel cast della trasmissione come ballerina professionista, un ruolo che ha ricoperto fino al 2012.

A ‘Verissimo’ Anbeta ha speso parole di riconoscenza e affetto per la padrona di casa di ‘Amici’, Maria De Filippi: “Mi ha cambiato la vita”. Toromani ha detto la stessa cosa anche del collega e connazionale Kleidi Kadiu, grazie al quale ha mandato a suo tempo un filmato con una sua esibizione per poter partecipare al casting dello show. Un legame speciale è anche quello di Anbeta e l’insegnante Alessandra Celentano, che si è dedicata molto a lei, come ha riconosciuto la danzatrice. La Celentano ha inviato un videomessaggio a sorpresa a ‘Verissimo’ in cui ha salutato Anbeta: l'ha definita il suo tesoro, la considera come una figlia, la ritiene una ballerina bravissima e talentuosa.

Vita privata

Da quindici anni Toromani vive insieme ad Alessandro Macario, ballerino al Teatro San Carlo di Napoli. I due si sono sposati nel 2009. Passano molto tempo insieme, condividendo sia il lavoro sia il privato. Lui la conosce benissimo, sia nei lati belli sia in quelli più difficili. “È un uomo molto dolce. Ci auguro di rimanere così come coppia: non di più, né di meno, abbiamo tutto”, ha commentato Anbeta.

Da poco Toromani ha ottenuto la cittadinanza italiana. Parlando con Silvia Toffanin, Anbeta ha affermato di essere orgogliosa di appartenere a entrambi i Paesi, quello natale e quello di adozione. In questo periodo la danzatrice sta vivendo un momento sereno e, come ha rimarcato, cerca di prendersi tutto ciò che di bello sta arrivando.