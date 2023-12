Céline Dion sta peggiorando

Sono peggiorate le condizioni di salute della cantante Céline Dion, che lo scorso dicembre 2022 ha annunciato al mondo di essere affetta dalla sindrome paralizzante della persona rigida. "Non ha più il controllo dei muscoli", ha dichiarato la sorella Claudette Dion alla testata canadese 7 Jours, ma non per questo Céline si sta dando per vita. "Nei nostri sogni e nei suoi – ha aggiunto la sorella – l’idea è tornare ancora sul palco. Come? Questo davvero non lo so". La diagnosi Il calvario ha avuto inizio nel gennaio dello scorso anno. La star canadese, oggi 55enne, fu costretta a interrompere il Courage World Tour, 15esima tournée della sua lunga carriera, per via di incontrollabili spasmi muscolari. Qualche mese dopo la diagnosi: una patologia neurologica autoimmune che provoca dolore e irrigidimento progressivo della muscolatura, per la quale esistono trattamenti sintomatici ma nessuna cura definitiva.