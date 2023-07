Cartabianca, cosa farà Berlinguer? L’ad Rai: “La trasmissione per ora non è in palinsesto”

Roma, 3 luglio 2023 – “La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto”. Lo ha detto l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, aggiungendo che “rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere ‘Cartabianca’ alla ripresa della stagione televisiva su Rai3”.

Nel corso del suo intervento in consiglio di amministrazione l’Ad della Rai, Roberto Sergio, ha rivolto un ringraziamento particolare a tutte le strutture che, in brevissimo tempo, sono riuscite a costruire un palinsesto di qualità e attrattività e alla Produzione Rai che, con professionalità ed impegno ha assicurato, fin da questi palinsesti autunnali, una piena valorizzazione della capacità produttiva interna.

“Sono orgoglioso - ha detto Sergio - di poter annunciare che abbiamo portato a saturazione la capacità produttiva dei centri di produzione con un incremento rispettivamente del +10% a Roma del +13% a Milano, del +17% a Napoli e del +256% a Torino) con il 73% dei programmi prodotti internamente e il dimezzamento degli appalti totali rispetto alla stagione autunnale 2022 (saranno solo il 3,8%)”.