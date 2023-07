Barbara D’Urso perde Pomeriggio Cinque, l’ira della sorella Daniela. Che cosa è successo

Roma, 3 luglio 2023 – “Concedo all’ipocrisia il piacere della mia schiena”, ha scritto su Facebook Daniela D’Urso, sorella della Barbara nazionalpopolare che ha appena perso ‘Pomeriggio Cinque’. E ha postato proprio una foto di schiena per mettere a tacere i suoi detrattori, dopo le polemiche e la difesa veemente della conduttrice.

Infatti, proprio come da indiscrezioni di qualche tempo fa, ieri è arrivata la conferma: Pier Silvio Berlusconi non le ha rinnovato il contratto per la trasmissione condotta da 15 anni. Al suo posto arriverebbe Myrta Merlino, nella svolta decisa dal figlio del Cavaliere. Convinto che i programmi che mescolano cronaca rosa, nera e tanto cuore siano ormai cose del passato.

Che cosa ha scritto la sorella di Barbara D’Urso

Ma la decisione ha fatto infuriare Daniela D’Urso. “Solidarietà. Facciamo rumore ca**o”, ha attaccato sulle storie di Instgram, e l’ha buttata in musica, scegliendo una canzone di Pino Daniele come base della rincorsa.

Poi, rivolta alla famosa sorella dal palcoscenico di Facebook: "Quindi lascia che ti dica una cosa sorella ricorda il tuo nome, nessun tornado ti ruberà la roba...", aveva scritto qualche ora prima la sorella della conduttrice rimasta senza programma, lanciando l’hashtag #iostoconbarbaradurso.