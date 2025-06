Caravaggio Experience. Un narratore dal vivo e visori di realtà virtuale

Un nuovo modo di vivere l’arte, grazie a un narratore dal vivo, con un coinvolgente voice over in prima persona e l’uso di visori di realtà virtuale. Al MuSA di Pietrasanta va in scena ’Caravaggio Experience’. Il pubblico sarà trasportato all’interno delle opere e della vita del genio di Michelangelo Merisi, il maestro del chiaroscuro. La prima mostra esperienziale dedicata a Caravaggio unisce arte, tecnologia e teatro, per offrire una rilettura contemporanea della sua figura rivoluzionaria, fino al 14 settembre.

Cuore dell’esperienza saranno i pensieri e le passioni dell’artista, che grazie a questi strumenti renderanno i visitatori protagonisti di un viaggio attraverso un racconto emozionante con un intreccio di realtà e visione.

Il racconto trasporterà i partecipanti nell’atmosfera dell’epoca e li farà immergere letteralmente all’interno delle opere, per esplorare dettagli inediti e vivere l’arte da una prospettiva originale. Schermi digitali ricreeranno inoltre le scenografie dei luoghi chiave della vita di Caravaggio, avvolgendo il pubblico in un’atmosfera suggestiva.

’Caravaggio Experience’ rappresenta un nuovo modo di fruire l’arte, rendendola accessibile ed emozionante per un pubblico ampio e diversificato.

L’esperienza, della durata di circa un’ora, si sviluppa in un ambiente immersivo dove schermi digitali, suono e narrazione si fondono per offrire un racconto multisensoriale, capace di emozionare e coinvolgere ogni tipo di pubblico. Un progetto tra arte e innovazione.

Per info e prenotazioni, www.musapietrasanta.it