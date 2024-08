Dal Tosty al Poppin Pink, i capelli rosa per l'estate 2024: idee e consigli

Il rosa, protagonista assoluto della tendenza #barbiecore della scorsa stagione, si è riconfermato anche per l’estate 2024 come una delle colorazioni più in voga, non solo nella moda e nel design, ma anche nelle tinte per capelli. Vibrante e gioiosa, questa tinta domina la scena anche per il rientro in città dopo le vacanze estive, offrendo un’ampia gamma di sfumature tra cui scegliere.

Toasty Pink

Tra le nuance più gettonate e più apprezzate anche sui social troviamo il Toasty Pink, un rosa malva arricchito da pigmenti viola, ideale per chi ama un effetto più sofisticato e versatile. Il Toasty Pink – sfoggiato da star come Hailey Bieber e Dua Lipa – si sposa perfettamente sia con sottotoni caldi che freddi, e grazie al contrasto con radici più scure, dona alla chioma un delicato effetto degradé.

Poppin Pink

Per chi invece desidera un look più audace, è perfetto il Poppin Pink, come quello sperimentato per un periodo da Lizzo e Katy Perry. Dai toni accesi e ricco di sfumature burgundy, valorizza particolarmente le chiome mosse o ricce e si adatta bene a incarnati medio-scuro. Perfetto per tagli corti e sbarazzini, regala un aspetto ribelle e contemporaneo, pieno di movimento e luce. Come mantenere il rosa

Per preservare la brillantezza di una chioma rosa – Toasty o Poppin – anche in occasione dell’ultimo mare o della fine della stagione all’aperto in piscina, è fondamentale prestare particolare attenzione alla cura dei capelli. I lavaggi frequenti, tipici della stagione calda, possono infatti sbiadire rapidamente il colore. Per evitare ciò, bisognerebbe alternare lo shampoo tradizionale con uno secco di qualità e di utilizzare acqua fredda per il risciacquo, riducendo così l’apertura delle fibre capillari. L’uso di shampoo e conditioner delicati, specifici per capelli colorati, è essenziale per mantenere il colore vivo e idratare la fibra capillare. Inoltre, è utile applicare settimanalmente delle creme colorate per ravvivare la tonalità tra una tinta e l’altra.

Errori da evitare

Quando si scelgono tonalità audaci come il Toasty Pink e il Poppin Pink, ci sono alcuni errori comuni da evitare. Prima di applicare colori così intensi, bisogna assicurarsi che i capelli siano sani e ben idratati; nel caso in cui la chioma appaia danneggiata, il colore potrebbe non aderire correttamente o accentuare le imperfezioni e peggiorare lo stato di salute. È fondamentale tenere nella giusta considerazione il sottotono della pelle, in base al quale il parrucchiere deve personalizzare il colore in modo equilibrato e armonioso. Il Toasty Pink dà il meglio di sé su radici leggermente più scure, creando un effetto degradé naturale. Non bisogna tingere uniformemente tutto il capello senza creare questo contrasto, altrimenti il colore potrebbe risultare piatto e meno sofisticato. In questi casi, inoltre, è essenziale decolorare la chioma prima di applicare la tinta rosa malva affinché il colore non risulti opaco o non uniforme.

Per quanto riguarda il Poppin Pink, se si hanno capelli lisci, previo parere dell’esperto si potrebbe aggiungere qualche trattamento o fare un’acconciatura particolare. Essendo un colore piuttosto acceso, chi desidera un risultato meno appariscente potrebbe optare per usarlo solo su punte o ciocche. In generale, per entrambe le nuance occorrerebbe evitare lavaggi troppo frequenti con acqua calda, che apre le cuticole, facendo sbiadire la tinta più velocemente. Meglio usare acqua tiepida o fredda, clima permettendo. È necessario proteggere le chiome durante l’esposizione al sole e negli ultimi giorni molto caldi, con prodotti con filtro UV e cappelli a tesa larga.

Trucco da abbinare

Il Toasty Pink, delicato e sofisticato, richiede un make-up che non sovrasti la tonalità. Si può dunque optare per una base viso naturale e luminosa, un blush color rosa antico o pesca, un lieve contouring, ombretti e rossetti nei toni del taupe, del mauve o del rosa cipria. Si possono aggiungere anche sottoli linee di eyeliner marrone o grigio scuro e un tocco di gloss trasparente. Nel caso del Poppin Pink servono toni più decisi anche nel trucco.

L'eyeliner, in questo caso, può essere più marcato – nero, oppure rosa o viola – e accompagnato da ciglia voluminose. Sulle labbra si può applicare un rossetto nude opaco oppure fucsia o rosso vibrante, che richiamino il rosa dei capelli senza però eccedere per non sovraccaricare il look.