Nuovo calamaro vampiro scoperto in Cina. Il professore: “Ecco quante sono le specie animali che ancora non conosciamo”

Roma, 14 agosto 2024 – Una nuova specie di calamaro vampiro è stata scoperta nel Mar cinese meridionale. Ne ha dato notizia il South China Sea Institute of Oceanology. Parliamo di un piccolo ’mostro buono’ che vive negli abissi. Quindi davvero nessuna minaccia. Dopo la specie rossa carminio, Vampyroteuthis infernalis, arriva il calamaro nero, ribattezzato Vampyroteuthis pseudoinfernalis. Ma che cosa significa scoprire una nuova specie? Lo abbiamo chiesto a Ferdinando Boero, professore di Zoologia all’università Federico II di Napoli e presidente della fondazione Dohrn.

Il professore delle meduse che ama Frank Zappa

Lo scienziato ha scoperto molte nuove specie di meduse e ne ha dedicata una al suo mito musicale, Frank Zappa (Phialella zappai Boero). L’artista a sua volta aveva scritto una canzone sul professore, Lonesome Cowboy Nando (1992).

Calamaro vampiro, perché si chiama così

Il Calamaro vampiro vive fino a due-tremila metri di profondità, dove scarseggiano luce e ossigeno. Ma perché si chiama così? No, non succhia il sangue non è pericoloso per l’uomo, si nutre di spazzatura marina, in qualche modo è uno spazzino del mare. Non ama la luce ma soprattutto ha occhi molto grandi e una membrana che unisce gli otto tentacoli. Da qui il nome sinistro.

Calamari fino a 12 metri

Il calamaro più grande, invece, ricorda Boero, “raggiunge i 12 metri. Si trovano ad esempio negli stomaci dei capodogli, chel i mangiano. Sono anche spiaggiati. Nell’acquario di Montecarlo, il museo oceanografico, c’è una ricostruzione di un esemplare”.

Cosa significa la scoperta di una nuova specie

“Una nuova specie - racconta Boero a Quotidiano.net - ci dice qualcosa in più sulla diversità della vita nel nostro pianeta. Nella Bibbia il creatore dà un solo incarico ad Adamo, quello di dare il nome agli animali. Questo significa conoscere la biodiversità, ma non lo stiamo facendo. La scoperta di una nuova specie non è un evento eccezionale. Semmai l’evento eccezionale è che non conosciamo la gran parte delle specie che vive sulla Terra. L’oceano copre il 70% della superficie del pianeta ma è un volume e rappresenta più del 90% dello spazio abitato dalla vita. In gran parte sconosciuto”.

Quante sono le specie che non conosciamo

Sembra che trovare una specie nuova sia un evento eccezionale ma l’uomo ha dato il nome a due milioni di specie si stima che nel mondo ne esistano 10 milioni soprattutto negli abissi degli oceani. Quindi vuol dire che 8 milioni di specie non hanno ancora un nome. Abbiamo speso cifre astronomiche per esplorare la vita sugli altri pianeti rispetto a quello che investiamo per conoscere il nostro. E questo è davvero strano”.