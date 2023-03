Buon compleanno Paolo Virzì: 5 suoi film da rivedere in streaming

Un primo piano del regista Paolo Virzì

Paolo Virzì compie 58 anni. Il regista livornese ha debuttato alla regia nel 1994 a soli 30 anni con il film La bella vita, ottenendo anche importanti premi come il Ciak d’oro, il David di Donatello e il Nastro d’Argento per il miglior regista esordiente. Attualmente i film che portano la sua firma sono 20 e i premi che ha conseguito si sono moltiplicati negli anni. Il 4 marzo sarà il suo compleanno e per festeggiarlo ecco alcuni titoli di suoi film da rivedere in streaming. 1. Ovosodo (1997) – Prime Video Il film che ha portato sullo schermo per la prima volta Edoardo Gabbriellini, attore e regista “scoperto” da Virzì. La pellicola attraversa l’adolescenza e la maturità di Piero, un ragazzo come tanti, poco dedito allo studio ma particolarmente grato alla sua insegnante Giovanna, l’unica capace di credere davvero in lui. Il lungometraggio offre anche un affaccio sull’età adulta del protagonista che – a causa delle difficoltà e degli imprevisti della vita – dovrà rinunciare ai suoi sogni e adattarsi a un’esistenza “normale”, caratterizzata da un velo di disillusione ma tutto sommato felice. Il titolo si riferisce al quartiere periferico di Livorno, Ovosodo, dove vive Piero. Per questo...