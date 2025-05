Brizzi racconta ’Due’. Il sequel della storia di Alex e Adelaide

Due nuovi appuntamenti con gli aperitivi letterari a Grand Tour Italia. Oggi (ore 19) Enrico Brizzi (nella foto a sinistra) presenterà il suo ultimo libro ’Due’ (casa editrice HarperCollins). Trent’anni dopo la pubblicazione di ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’, il romanzo cult che ha segnato un’intera generazione, arriva il sequel che tutti i fan aspettavano da decenni.

Enrico Brizzi ci riporta a Bologna, nell’estate del ’92, e ci svela cosa è accaduto ad Alex e Adelaide dopo la loro separazione. ’Due’ è un’occasione per rivivere le emozioni di un grande classico e per scoprire nuovi tasselli di una storia che continua ad appassionare. Un’opera imperdibile per tutti coloro che hanno amato il capolavoro originale.

Giovedì 15 alle ore 19 invece Giulia Ciccarelli (nella foto a destra) presenterà il suo nuovo libro ’Medicina in Cucina - Stare meglio un boccone alla volta’ (casa editrice Mondadori). Medicina in cucina è molto più di un libro: è la guida per trasformare il cibo in un alleato di benessere e felicità.

In questo libro, la dottoressa Giulia Ciccarelli, specialista in Medicina interna e divulgatrice seguitissima sui social, offre strategie e consigli pratici per contrastare l’infiammazione cronica e i più comuni disturbi gastrointestinali. A fare da moderatrice ci sarà Luciana Prete, Dirigente Biologo, Direttrice dell’Unità Operativa Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna.