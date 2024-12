Britney Spears torna single dopo un anno di matrimonio con Sam Asghari

Los Angeles, 3 dicembre 2024 – La diva del pop Britney Spears è di nuovo single. Sette mesi dopo che il cantante e modello Sam Asghari ha iniziato a parlare del loro divorzio, la procedura è stata completata in un tribunale di Los Angeles ieri, giorno del 43° compleanno della cantante. I documenti confermano che si tratta di una separazione consensuale che si è conclusa con un accordo riguardante la loro proprietà e i diritti coniugali. "Il divorzio è stato amichevole e l'accordo prematrimoniale non è stato contestato", ha confermato una fonte vicina all'ex coppia alla rivista People. Il matrimonio della popstar con l'attore 30enne è durato poco più di un anno. La pop star ha due figli: Sean, 19 anni, e Jayden, 18 anni, avuti dall'ex marito Kevin Federline.

Britney Spears, nata nel 1981, è una nota cantante americana. La sua prima grande svolta è arrivata quando, all'età di 12 anni, ha recitato nel programma televisivo ‘The All-New Mickey Mouse Club’. Nel 1998, ha pubblicato il suo primo singolo ‘Baby One More Time’, che la classificò, già allora, come la cantante teen statunitense più giovane ad aver firmato un contratto con la casa discografica Jive Records.

L’album, che ha compiuto l’8 novembre scorso 25 anni, prende il nome dall’omonima hit e conta un totale di oltre 30 milioni di copie vendute. Britney ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, tra cui ‘Oops!.. I Did It Again’ e ‘Toxic’. Spears ha vinto numerosi premi, tra cui un Grammy, MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame