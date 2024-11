Britney Spears: 25 anni di “Baby one more time”. Il video supera il miliardo di visualizzazioni su Youtube

Roma, 8 novembre 2024 – Britney Spears si conferma ancora una volta superstar globale. Il suo singolo “Baby one more time” ha superato il miliardo di visualizzazioni su Youtube facendo concorrenza al famoso tormentone spagnolo ‘Despacito’ con 4 miliardi e i quasi 3 miliardi di ‘See you again’: singolo commissionato per la colonna sonora di Fast and Furious 7 come tributo alla morte dell’attore Paul Walker.

A riportarlo è la rivista statunitense Billboard. Il singolo che recita “...Give me a sign Hit me baby one more time”, debuttò il 12 gennaio 1999 e la classificò, già allora, come la cantante teen statunitense più giovane ad aver firmato un contratto con la casa discografica Jive Records. Nonostante le iniziali recensioni contrastanti dalla critica, il disco valse a Britney una nomination come miglior esordiente ai Grammy del 2000.

L’album, che oggi compie 25 anni, prende il nome dall’omonima hit e conta un totale di oltre 30 milioni di copie vendute. Un vero successo per la statunitense che la rese famosa plasmando una nuova era musicale teen.

Il videoclip, con una Spears 16enne che balla in uniforme scolastica e canta "I must confess, I still believe…", è stato girato nello stesso liceo del film cult "Grease". La giovane indossa un outfit scolaresco di poco conto proveniente dai grandi magazzini ma che divenne subito una moda tra le ragazze americane. Dopo il suono della campanella, Britney ambienta nei corridoi della scuola la leggendaria coreografia di musica pop, spostandosi prima in giardino e poi nella palestra scolastica, è affiancata da un corpo di ballerini che concludono il videoclip riuscendo a far ballare anche la professoressa.

Un singolo che, evidentemente da allora, non ha mai stancato gli ascoltatori nonostante venga ripetuta la parola “baby” almeno 24 volte. Nel 2009 è stato pubblicato su YouTube e lì, in breve tempo, è stato riprodotto più di 1 miliardo di volte. In ‘Kung Fu Panda 4’ è stato reinterpretato dalla voce di Jack Black nella versione originale in inglese. È stata anche dedicata come romantica serenata da un ragazzo innamorato alla protagonista del ‘Quel pazzo venerdì’.