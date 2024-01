Britney Spears sparisce da Instagram dopo l’annuncio del ritiro

Roma, 5 gennaio 2024 – Dopo l'annuncio del ritiro dalla scena musicale, Britney Spears è sparita da Instagram su cui pubblicava diversi post. L'account della regina del pop, interprete di canzoni entrate nella storia della musica internazionale come: “Baby one more time”, “Toxic”, “Everytime”, “Oops!…I did it again” solo per citarne alcune, è stato disattivato, recentemente aveva condiviso un messaggio in cui la 42enne dichiarava: “Continuano a dire che mi rivolgo a gente in giro per fare un nuovo album, ma io non tornerò mai più all'industria della musica. La maggior parte delle notizie che circolano adesso sono spazzatura!”.

Britney Spears in una foto dai suoi profili social

"Non tornerò mai più a fare musica"

Poche ore dopo l’annuncio del suo ritiro la popstar, smentendo dunque le voci circolate su The Sun e Page Six, che avevano dato per imminente l'uscita del suo nuovo album, il decimo in studio, da quasi un decennio. L'ultimo album in studio della Spears è stato Glory, uscito nel 2016, quattro anni dopo aveva venduto 157 mila copie solo negli Usa con brani come Make Me con G-Eazy e Slumber Party con Tinashe. “Sono una ghostwriter e, a dire la verità, mi piace”, aveva aggiunto la cantante premio Grammy rivelando di aver scritto una ventina di canzoni per conto di altri artisti nell'ultimo paio di anni.

La sparizione dai social

Cancellato il profilo Instagram restano invece attive la pagina X, ferma al 19 dicembre così come la pagina Facebook e Tik Tok. Su tutte appare lo stesso video della promozione della sua biografia ‘The woman in me’ uscita a ottobre, seguito dal ringraziamento ai follower “per il sostegno a #LaDonnaInMe”. Non è chiaro se sia stata Britney stessa a congelare il suo account Instagram o se la pagina sia stata rimossa dalla piattaforma.

Il precedente

Non è la prima volta che Britney sparisce dai social network. Dopo essere tornata libera nel 2021 dalla tutela legale a cui l'aveva costretta il padre Jamie la pop star aveva annunciato le nozze con il fidanzato Sam Asghari (dai cui ha divorziato) ma poi aveva disattivato il suo account per diversi giorni. In quella occasione la cantante aveva spiegato che il suo silenzio era un modo per mandare a quel paese “chi fino ad allora aveva controllato la sua vita”. Al momento il suo profilo Instagram è irraggiungibile, nessuno sa se questo silenzio durerà per un breve o per un lungo periodo.