Britney Spears:: "Mai più nell’industria pop"

Britney Spears, 42 anni, smentisce le indiscrezioni che la darebbero al lavoro su un nuovo album e per farlo sceglie il dipinto di un maestro del barocco italiano: "Non tornerò mai più nell’industria della musica", proclama la tar postando sui social una riproduzione della Salomè con la Testa del Battista del pittore bolognese Guido Reni. Il post è la risposta di Britney alle voci emerse su Page Six che la davano all’opera con Charli XCX sul primo disco da quasi un decennio. Nel racconto biblico Salomè seduce il patrigno Erode ottenendo per conto della madre la decapitazione del profeta colpevole di avere condannato il matrimonio del sovrano. Nella didascalia Britney attacca la stampa colpevole di aver diffuso sul suo conto soprattutto "spazzatura", e confessa di preferire comporre musica solo per gli altri: "Sono una ghostwriter e, a dire la verità, mi piace",