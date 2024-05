Borse, scarpe e top colorati. I regali più amati

Siete a corto di idee sua che cosa regalare alla mamma in occasione della Festa tra le più diffuse al mondo? Sappiate che la praticità si rivela molto spesso una scelta vincente. Una borsa rimane uno degli oggetti più amati dalle donne ed è una scelta che permette di spaziare tra gli infiniti modelli disponibili. Pensando all’arrivo imminente della bella stagione, meglio puntare su materiali leggeri, dai colori chiari, che si abbinano senza difficoltà agli outifit estivi.

Perché invece non optare per un bel paio di occhiali dalle tinte tenui per proteggere gli occhi dal sole? Un paio di scarpe è sempre una scelta vincente quando si tratta di regali. Soprattuto se si conoscono i gusti della mamma, la sorpresa sarà più che gradita. Anche con un bel capo d’abbigliamento o di intimo si andrà a colpo sicuro. Un top fiorito, con i colori della primavera, da abbinare a un tailler o anche solo a un bel paio di jeans farà felice la mamma che riuscirà a sfruttare il capo in più di un’occasione.

viol.denic