Bianca Balti inizia la chemio. Taglio corto e cicatrice: “Un passo alla volta”

Roma, 14 ottobre 2024 – Nuovo look per Bianca Balti in vista dell'inizio della chemioterapia, che fa seguito all'operazione per rimuovere il tumore alle ovaie. Un caschetto corto sbarazzino e una nota di ottimismo "One step at the time" ("Un passo alla volta"), scrive la modella sul suo profilo Instagram, in cui si mostra sorridente in alcuni scatti in bianco e nero. La top, che nelle passate settimane ha raccontato il suo percorso di cura della malattia, non nasconde nemmeno la cicatrice che le solca la pancia e lancia un messaggio di incoraggiamento "a chi come me sta iniziando la terapia".

Nelle storie Balti mostra anche la sua trasformazione in un breve reel a colori: prima con i capelli e indosso un abito nero, poi con il nuovo taglio e un vestitino bianco. L'hashtag scelto e che la sta accompagnando in quest’ultimo periodo è un altro segnale di speranza: #lavitaèbella.

"Prima comincio prima avrò finito con questa cosa", aveva detto – sempre via social – la top quarantenne ai suoi follower annunciando l'imminente chemioterapia. "Io non sono preoccupata" – aveva aggiungo – solo "scocciata perché avevo programmi molto diversi per l'immediato futuro".

Ricoverata al pronto soccorso all'inizio di settembre con forti dolori all'addome, la modella che per anni è stata il volto di Dolce e Gabbana aveva scoperto di avere un tumore. Due anni fa, come aveva fatto anche Angelina Jolie , Bianca Balti si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica Brca1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e/o alle ovaie.