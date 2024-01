Benedetta Porcaroli e Scamarcio alla luce del sole, shopping abbracciati per Roma

Roma, 18 gennaio 2024 – C’era chi, vedendola nel film con Pietro Castellitto, aveva fantasticato che il flirt fosse ancora vivo. E invece le immagini scattate da Diva e Donna e pubblicate oggi dicono che Benedetta Porcaroli è tornata alla sua vecchia passione. Quella con Riccardo Scamarcio, conosciuto sul set di ‘L’ombra del giorno’. La storia tra l’ex enfant prodige del cinema italiano, ora 25enne, e l’attore pugliese, 44 anni, era finita nell’ottobre del 2022. Si disse che lui ci stava riprovando con Angharad Wood, madre della sua bimba, che ora va per i 4 anni. Nel frattempo Bennipi (questo il nickname social dell’attrice romana) sembrava inseparabile dal figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. Pietro, attore e regista in erba, era appena uscito dalla liaison con Matilda De Angelis, altro volto della nuova generazione, che con Benedetta Porcaroli aveva condiviso il set della fiction Rai ‘Tutto può succedere’. Incontra Benni durante le riprese di Enea, il suo ultimo film uscito nelle sale l’11 gennaio scorso. Da quel momento i due vengono spesso fotografati insieme. C’è chi parla di amore senza nessuna conferma da parte degli interessati, ma le paparazzate sono tante e se è vero che tre indizi fanno una prova…

In ogni caso la relazione – se relazione c’è stata – è acqua passata. Già dall’estate scorsa si rincorrevano le voci su un ritorno di fiamma tra l’attrice di ‘Baby’ e Scamarcio. Oggi le foto pubblicate da Diva e Donna confermano il gossip. Scamarcio e Porcaroli camminano per Roma abbracciati, lui porta delle buste. Una normale passeggiata di shopping tra due innamorati. “Se in estate stavano attenti a non farsi vedere insieme, ora non si preoccupano più – scrive Diva e Donna - abbracci e sorrisi parlano chiaro. E intanto lei in “Enea”, ora al cinema, è la fidanzata del suo ex Pietro Castellitto”.

Gli amori possono fare giri immensi e poi ritornare, cantava Antonello Venditti. Sembra proprio questo il caso.