Castellitto junior: padri o figli, non si salva nessuno

Andrea

Martini

Non sacrificare il senso alla trama. Facile a dirsi: gli epigoni di Antonioni scarseggiano. Pietro Castellitto, a suo modo ci prova. Come già nel suo primo film (“I predatori“) spariglia le sequenze, astrae i dialoghi, insegue l’apparente assurdità. Castellitto jr, che di “Enea“ è anche sceneggiatore e protagonista, lascia intravedere la droga, lo spaccio, i denari, gli omicidi della Roma di tutti i giorni, attraverso le fenditure della vita quotidiana di una famiglia, magari non troppo radical né troppo chic, ma sicuramente molto abbiente. Il padre psicanalista, la madre giornalista tv, il fratello impacciato hanno in comune una rabbia sorda che tentano inutilmente di esorcizzare. Non c’è da meravigliarsi se Enea, che per altro, insieme all’amico Valentino (novello Agate), impiega le giornate tra club esclusivi, night violenti e voli in aerei da diporto, se ne voglia distaccare. I due percepiscono la falsità e la caducità di quell’universo a cui però non sanno contrapporre che la propria sfrenata volontà di potenza. Parabola amara, con sarcastico lieto fine, messa in scena con intelligenza da un trentenne che al suo arco ha l’ardore dell’età.

Agnieszka Holland, indomita regista polacca, racconta le vicissitudini di un gruppo di profughi siriani e afghani attratti in Bielorussia solo per essere poi scaricati al confine con la Polonia. “Green Border“ segue le tracce di queste famiglie sospinte dalla polizia di frontiera da un paese all’altro in un gioco politico che passa sulle loro vite come un vorticoso turbine. Feroci critiche al film sono arrivate dal ministro della Giustizia polacco Ziobro.