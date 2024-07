Nuova casa da scapolo per Ben Affleck: il divorzio con JLo sembra sempre più imminente

Roma, 29 luglio 2024 – Ben Affleck avrebbe acquistato una nuova casa – da milioni di dollari – a Los Angeles, segnando definitivamente la fine del suo matrimonio con Jennifer Lopez. Lo rivela TMZ, affermando che, secondo fonti del mondo immobiliare, l’attore avrebbe appena chiuso un contratto da 20,5 milioni di dollari per la villa Pacific Palisades. La residenza è estremamente lussuosa, con 5 camere da letto e sei bagni, cabine armadio, una sala multimediale.

A giugno la coppia aveva cercato di vendere la propria villa, senza però trovare acquirenti. L’abitazione è stata quindi messa sul mercato per 68 milioni di dollari, dopo che Ben e Jen l’avevano acquistata solo un anno fa per 61 milioni per farne il loro nido d’amore. Ora anche la popstar sarebbe alla ricerca di una casa tutta sua.

La cantante e l’attore si sono sposati solo due anni fa a Las Vegas. Non ci sono state dichiarazioni pubbliche da parte della coppia sul divorzio, ma i due sembrerebbero vivere separati da maggio. Ben Affleck ha già spostato tutti i suoi averi dalla casa coniugale da qualche mese e si è trasferito in affitto nel quartiere di Brentwood, dove l’ex moglie Jennifer Garner vive con i tre figli. Ulteriore indizio viene dalla festa di compleanno della cantante: per festeggiare i suoi 55 anni JLo aveva organizzato un party in stile Bridgerton, a cui Affleck non si è però fatto vedere.

Non si tratta della prima rottura per la coppia di star: i due si erano conosciuti nel 2002 sul set del film ‘Amore estremo’ e avevano iniziato una relazione durata fino al 2004. Erano quasi arrivati a sposarsi, ma il matrimonio era stato cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia, pare a causa della «eccessiva attenzione dei media».