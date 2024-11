Belve, tra gli ospiti di stasera Carmen Di Pietro: “E’ vero che non mi risposai per non perdere la pensione di reversibilità da Paternostro”

Roma, 26 novembre 2024 – Va in onda stasera su Rai2 la seconda puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani. E gli ospiti di questo secondo appuntamento sono: Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto, la regista Valeria Golino e l’attrice Carmen Di Pietro.

Nelle anticipazioni della puntata, Tamberi racconta in uno dei momenti più intensi dell’intervista, il complesso rapporto con il padre in passato definito "orrendo". "Non avere rapporto con mio padre è il fallimento più grande della mia vita". Fagnani, quindi, chiede quale sia stato il punto più basso del loro rapporto: "Sono stati veramente tanti ed è questo il motivo per cui un rapporto si deteriora a tal punto" che "diventa complicato metterci delle pezze". Sulle dure "regole" imposte dal padre Tamberi dice ancora: "Quando me le impose avevo 18 anni, e non è come imporle oggi a me stesso. Un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te. Un genitore deve aiutarti a prendere la strada giusta ma non obbligarti a scegliere quella strada. Io mi sono sentito in quel momento molto tradito dalla figura genitoriale".

Grande attesa per le parole dell'Oro olimpico che nello studio di Belve si racconta senza timori. Nel corso dell'intervista, infatti, affronta anche il tema delle scelte per il suo futuro: alla domanda di Fagnani risponde di pensarci "ogni giorno".

Altro momento di grande intensità il racconto delle Olimpiadi a Parigi e i problemi dovuti a fortissime coliche che con molta probabilità gli hanno negato la gioia di una medaglia. "Ero a Parigi, sicuramente tra i favoriti. Mi sentivo forte" racconta l'atleta a Fagnani. Ma quello che è successo "è stato il momento più brutto, sia come dolore fisico che mentale, che d'animo".

Nel corso dell'intervista Tamberi confessa, a sorpresa, di amare più il basket del salto in alto. E non manca una stoccata al collega olimpionico Ceccon (per il famoso post di Pucci contro Tamberi da lui condiviso), assolutamente tutta da vedere e ascoltare. "Ho giocato a basket fino a 17 anni" racconta l'atleta. "Se avessi giocato ancora a basket sarei stato meno orgoglioso, ma più felice. Fare quello che ami fa la differenza". "Non è così bello saltare un'asticella. Mi piace tuttora molto di più il basket. Ho dovuto fare quella scelta ma non amo quello che faccio".

Anche Carmen Di Pietro che nell’intervista svela un lato mai visto. L'attrice risponde con sincerità, uscendo dal suo 'storico' personaggio, non senza attimi di tensione sugli esordi con i film erotici, sui vantaggi della pensione di reversibilità del defunto marito Sandro Paternostro, fino ai dubbi sulla famosa esplosione in aereo di una sua protesi al seno con Fagnani che punge: "dopo 20 anni possiamo finalmente dire che s'è inventata tutto?". "Non era una bufala. Mi scoppiò una tetta in volo!", risponde l'attrice. Nello studio di Belve, emerge una Carmen Di Pietro divertente e ironica che si dice "fervente cattolica". "Prega?", domanda Fagnani. "La sera, dopo aver letto Topolino, dico il Pater..." Recita il Pater Nostro? "Grazie per la pensione di reversibilità...", scherza la conduttrice.

Di Pietro confessa poi che la sua maggiore trasgressione non è la droga ("Mai provata per carità"), ma "i peccati di gola", eppure ha "un'ossessione per la palestra". Qualche momento di tensione quando Fagnani le fa notare gli inizi della carriera con i film "al limite del porno". "Se lo dice lei", risponde stizzita Di Pietro. "In ogni cosa che ho fatto mi sono divertita" prosegue l'attrice, che pure non risponde alle domande sulle trame dei film e dice più volte "Non mi ricordo". L'intervista prosegue su temi a volte surreali, come la sua lotta contro il costo delle buste della spesa al supermercato, a confessioni personali: "Sono single da 10 anni". A quel punto Fagnani le chiede di raccontare la storia d'amore con Paternostro, di 43 anni più vecchio. "Con Sandro è stato il mio amore vero. Non l'ho mai abbandonato e per me Sandro c'è sempre". Fagnani quindi chiede: "Dicono che dopo la morte di Paternostro non si è mai sposata per non perdere la pensione di reversibilità". "All'inizio era vero…" risponde ancora innervosita Di Pietro. Grande ilarità quando Carmen Di Pietro rivendica una love story con Maradona "Guardavamo le stelle. Una storia vera" e dice di non aver ceduto alle avance di Sylvester Stallone. "Si piace fisicamente?", domanda Fagnani. "Sì certo. A 60 anni porto la 40, non è da tutti!".