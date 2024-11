Valeria Golino a Belve: “Pensavo che Scamarcio fosse l’uomo della mia vita”. Poi confessa: “Ho provato tante droghe”

Roma, 25 novembre 2024 – Ospite della seconda puntata di Belve, in programma martedì 26 novembre in prima serata, su Rai2, Valeria Golino si apre agli spettatori, rivelando aneddoti e confessioni intime e sincere. E si sottrae solo a una delle domande di Francesca Fagnani, conduttrice e ideatrice del programma. “Escluso il suo attuale compagno, chi è stato l'amore più importante della sua vita?” chiede la giornalista. La risposta è evasiva, ma comunque molto sincera: "Ho paura che mentirei, quindi non le rispondo”, dice Golino.

Fagnani, come tipico del suo stile di intervista, prova a insistere: “Perché le scoccia dire un nome?”. “Esatto. Per una specie di affinità e simpatia con lei le sto dicendo un sacco di cose vere in questa intervista, non voglio dirle una bugia adesso e quindi preferisco non rispondere”, spiega l’attrice e la conduttrice chiosa: “Facciamo che ci siamo capite così…”.

Sulla fine della relazione con Riccardo Scamarcio, ospite della scorsa puntata di Belve,Valeria Golino regala una dolorosa ammissione al pubblico: “Pensavo fosse l'uomo della mia vita”. E quando Fagnani le ricorda le parole di Scamarcio (“con Golino non finisce mai il vero amore”) lei cerca di sottrarsi, commentando: "É un attore molto bravo", ma poi aggiunge "è una cosa bella da dire, lo ringrazio”.

L’intervista continua con il racconto degli esordi dell’attrice e dei momenti importanti della sua carriera, ma non mancano gli episodi della sua vita privata, anche quelli più dolorosi, come la morte del padre e la perdita del bambino che aspettava. “Una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente che spiritualmente” racconta Golino, commossa.

E alla domanda di Francesca Fagnani su quali siano le sue trasgressioni, l'attrice risponde così: “Ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito”. “Non ho provato le droghe sceme, quelle pericolose” come eroina o cocaina,spiega l’attrice. “Le droghe psichedeliche sì, perché quelle non sono droghe sceme. Trovo che siano molto interessanti, però adesso alla mia età non lo farei più”. “Quando le ha provate che ha visto?” incalza la giornalista. “Tante cose belle!” risponde, sorridendo, Golino.