Befana 2024: frasi e immagini per fare gli auguri

In Italia, l'Epifania del 6 gennaio è una festa il cui significato va ben oltre la semplice chiusura delle celebrazioni natalizie. È il giorno in cui la Befana, una figura tradizionale del folclore italiano, fa la sua apparizione nelle nostre case per portare, si spera, tanti deliziosi dolcetti e eventualmente del carbone. Nonostante le sembianze da strega, si tratta in realtà di una figura che di per sé giunge con intenti del tutto pacifici e positivi.

Frasi per la Befana - Crediti iStock Photo

Come nasce la Befana

Il termine "Befana" è in realtà una trasposizione dialettale della parola greca "Epifania" (che significa “apparizione” o “manifestazione”) e rappresenta una figura popolare che porta doni ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. La Befana è spesso descritta come una vecchia signora con una lunga scopa, un naso appuntito, vestita con abiti consumati e un cappello a punta. La sua rappresentazione, secondo alcuni, sarebbe strettamente legata ad una donna anziana che i tre re Magi trovarono sulla loro via verso Betlemme: la donna si rifiutò di seguirli ma poi, pentita, decise di andare alla loro ricerca e, non trovando né loro né Gesù bambino, fu spinta a consegnare doni ai bambini sperando di potersi far perdonare per la sua mancanza. Oltre ai doni materiali, la Befana è idealmente associata anche a frasi e auguri speciali che porta con sé. Queste frasi riflettono l'essenza della festa e l'atmosfera di gioia e speranza per il futuro che accompagna la visita della vecchia strega nelle nostre abitazioni.

Le frasi da dedicare per la Befana

Ecco alcune frasi tradizionali da dedicare durante l'Epifania ai nostri affetti e da inviare con una lettera, un biglietto o perché no con un messaggio sui social. Meglio evitare, per una questione di bon ton, uscite che potrebbero offendere qualcuno (niente battute e comparazioni sulla bruttezza della Befana con eventuali amiche o familiari, insomma).

- La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana: Viva, viva la Befana!

- Buona Epifania, con la Befana e la sua magia. Che la gioia vi accompagni tutto l'anno.

- Nella notte dell'Epifania, la Befana porta via l'anno vecchio e lascia spazio a nuovi sorrisi.

- Con la Befana, vola via la tristezza e arrivano giorni di felicità e speranza.

- Che la Befana porti con sé dolci sogni e tante sorprese per rendere l'anno nuovo indimenticabile.

- L’Epifania tutte le feste si porta via!

- Befanina, befanina, fa che io trovi domattina, né regali né balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore: “è sol per te tutto il mio amore!”

- Quando arriva la Befana rubale la scopa e spazza via ogni tristezza per cominciare al meglio il nuovo anno!

- Auguri per una dolce Befana: che la vecchina ti possa portare tanti dolci e poco carbone!

- Che nella calza della Befana possano arrivare anche tante gioie e soddisfazioni per quest’anno appena cominciato!

- I miei migliori auguri per un’Epifania ricca di gioia e serenità!

- Mi auguro di tutto cuore che tu abbia passato il giorno della Befana in modo sereno, circondato da deliziosi dolcetti e dall’affetto dei tuoi cari!

- Un ultimo augurio per te per questo periodo di feste: buona Epifania dal profondo del mio cuore!

- Cosa hai trovato nella calza della Befana? Spero davvero tante belle cose! Un affettuoso augurio per questo anno nuovo!

- L’arrivo delle Befana porta con sé tanta speranza per il futuro: che sia un anno pieno di soddisfazioni! Auguri!