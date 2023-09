Beauty case da ufficio, cosa non si può lasciare a casa

Quando si lavora fuori casa per tante ore è sempre pratico conservare qualche effetto personale in un beauty case da ufficio. Basta un piccolo astuccio da tenere nel cassetto della scrivania o nell’armadietto sul posto di lavoro. È un kit utile non solo per apparire impeccabili durante gli appuntamenti fuori, in pausa pranzo o all’orario dell’aperitivo o di cena, se non si riesce a rientrare a casa in tempo, ma anche per ravvivare il trucco e rinfrescarsi durante la giornata.

Prodotti per l’igiene

Nel beauty case da ufficio potresti tenere salviettine intime, tamponi e assorbenti per ogni emergenza e, naturalmente, uno spazzolino e un dentifricio per avere la bocca sempre pulita e fresca dopo i pasti o gli spuntini. Con le ultime giornate calde e assolate di inizio autunno e nella bella stagione non dimenticare di aggiungere anche una crema con protezione solare. Qualche farmaco da banco come antidolorifici, antistaminici o rimedi per il mal di testa potrebbe sempre tornare utile.

Creme idratanti

Mantenere la pelle idratata è importante. Assicurati di avere una crema per il viso adatta al tuo tipo di pelle e una crema per le mani per prevenire la secchezza, soprattutto nei mesi freddi. Dei fazzoletti di carta e delle salviette detergenti tornano sempre bene, così come un piccolo deodorante roll-on o spray. In formato viaggio trovi anche delle acque termali spray molto utili per idratare e lenire la pelle in caso di arrossamenti e per fissare il make-up. Tendenzialmente questi prodotti sono privi di profumo e sono ipoallergenici, dunque sono adatti anche alle pelli più sensibili.

Mini size

Quello che non dovrebbe mancare nel beauty case da ufficio, inoltre, sono alcuni in formato mini, come un piccolo mascara, una matita per gli occhi, una cipria per eliminare la lucidità della pelle durante la giornata (insieme ad alcune salviette opacizzanti), un blush nei toni del rosa pesca o rosa albicocca, a seconda della propria carnagione, per ravvivare l'incarnato, un burrocacao per tenere le labbra sempre ben idratate e un matitone gloss per aggiungere un tocco di colore e brillantezza all’occorrenza.

Altri accessori

In commercio ci sono diversi pettinini o mini spazzole per capelli per sistemare rapidamente la chioma. Non dimenticarti pinzette e forbicine da usare in caso di unghie spezzate o peli superflui. Oggigiorno ci sono anche molti mini profumi ricaricabili o piccoli spray profumati. Divertiti a personalizzare il tuo beauty case in base alle tue preferenze ed esigenze e alle condizioni specifiche del tuo ufficio o del tuo posto di lavoro.