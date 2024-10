Bava di lumaca e soia nera. I segreti di skin care delle donne coreane

Formule efficaci a prezzi bassi, ma soprattutto protocolli di skincare innovativi, con la doppia detersione al primo posto. La K-Beauty (prodotti di cura e trattamento per viso e corpo, creati in Corea del Sud) è sempre più popolare anche in Italia.

Le routine di skincare della K-Beauty all’inizio erano considerate molto lunghe, ma sono state semplificate.

Nella routine coreana esistono tre passaggi imprescindibili. Il primo e fondamentale, è la doppia detersione, che consiste nell’utilizzare un prodotto a base di olio, seguito da uno a base di acqua per una maggiore efficacia nella pulizia del viso. Poi come secondo obiettivo, la routine di skincare cerca di mantenere un elevato livello di idratazione della pelle per prevenire ulteriori danni. Infine si utilizza quotidianamente una protezione solare di ottima qualità.

I cosiddetti schermi urbani coreani, da applicare tutti i giorni, tutto l’anno, non appiccicano, sono trasparenti, leggeri, idratanti, spesso impermeabili. D’altra parte, in Corea si evita letteralmente il sole, quindi sono pochi i prodotti solari formulati per abbronzarsi e solo per il corpo.

Gli ingredienti fondamentali dei prodotti della K-Beauty sono la bava di lumaca, le piante utilizzate nell’Hanbang, la medicina tradizionale coreana basata sull’armonia del corpo per rafforzare le difese immunitarie, e il riso fermentato. La bava di lumaca è molto idratante e aiuta ad aumentare la produzione di collagene. Per quanto riguarda le piante, le formule coreane le combinano in sinergia con altri ingredienti, adatti a tutti i tipi di pelle, dai più popolari (ginseng, soia nera o tè verde) ai più nuovi e originali come artemisia e centella, ricche di vitamine A e C: la prima molto richiesta per le sue proprietà schiarenti, mentre la seconda per le sue virtù curative.

Il riso fermentato, in particolare una qualità derivata dal Magkeolli (bevanda a base di riso fermentato, ricca di prebiotici) invece ha proprietà calmanti e schiarenti per l’incarnato.