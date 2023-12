Barolo Lazzarito tra i migliori vini

Anche quest’anno i redattori di Wine Enthusiast, una delle riviste enologiche statunitensi più importanti e influenti al mondo, hanno redatto la famigerata “The Enthusiast 100”: una classifica che premia i migliori 100 vini del 2023 scelti tra più di 23 mila etichette, non solo per gli alti punteggi ottenuti, ma anche per aver "aperto gli occhi dei nostri recensori e stimolato la loro immaginazione". Nella lista d’élite anche il “Barolo DOCG Lazzarito Vigna La Delizia 2019” di Fontanafredda