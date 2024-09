Chi è Barbara Lombardo, la moglie di Totò Schillaci. L'amore, i figli e la battaglia fianco a fianco contro il cancro

Ex modella, Barbara Lombardo, classe 1975, è stata la compagna di vita di Salvatore Totò Schillaci nel momento più difficile dell’ex bomber, che ha fatto sognare l’Italia durante le Notti Magiche del 1990. Schillaci, detto Totò, è morto oggi, 18 settembre 2024, all’età di 59 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. Durante tutto il periodo della malattia, Barbara è stata costantemente al suo fianco, supportandolo sia fisicamente sia emotivamente, fino alla fine.

Barbara Lombardo Schillaci (foto Facebook)

Chi è Barbara Lombardo

Donna dallo spirito libero, Barbara da bambina era soprannominata Selvaggia. Nata a Palermo, 49 anni fa, dopo aver partecipato alle selezioni regionali di Miss Italia, ha deciso di abbandonare il mondo della moda per intraprendere una carriera come odontotecnica. Nonostante il talento e il potenziale nel mondo dello spettacolo, ha preferito una vita più tranquilla e lontana dai riflettori, fino a incontrare Totò Schillaci, con cui ha condiviso amore e avventure per oltre dieci anni prima di sposarsi nel 2012.

Il matrimonio

Barbara e Totò si erano conosciuti dieci anni prima di sposarsi. Dopo un lungo periodo di amicizia, la coppia ha deciso di convolare a nozze il 18 giugno 2012 con una splendida cerimonia a Villa Niscemi, a Palermo. L’ex attaccante di Messina, Juventus e Inter era al suo secondo matrimonio, dopo quello con Rita Bonaccorso, da cui aveva avuto due figli: Mattia e Jessica. Da una successiva relazione aveva avuto la terza figlia, Nicole. Al matrimonio a Villa Niscemi, con circa 200 invitati, tra cui molte personalità del mondo del calcio, seguirono una luna di miele in Messico e una nuova vita insieme nella casa in campagna a Palermo, dove vivevano con il figlio di Barbara, Alberto, e la loro cagnolina, Nina.

Lo sport e i giovani

Insieme a Totò, Barbara ha condiviso un forte impegno sociale. La coppia gestiva il "Louis Ribolla", un centro sportivo fondato da Schillaci a Palermo, con l’obiettivo di offrire una possibilità ai ragazzi dei quartieri più difficili della città. Lo sport era il filo conduttore della vita di Totò, e Barbara è stata al suo fianco in questo progetto, che rappresentava per lui un modo per trasmettere la sua eredità calcistica alle nuove generazioni.

L'avventura a Pechino Express

Barbara e Totò hanno partecipato all’edizione 2023 di Pechino Express, gareggiando nella squadra dei "Siculi". Durante il reality show, che li ha portati a viaggiare tra India, Malesia e Cambogia, la coppia ha dimostrato una sintonia incredibile, nonostante le difficoltà legate alle condizioni di salute di Totò. Barbara si è rivelata una compagna di viaggio instancabile, e Totò stesso ha dichiarato che senza di lei non sarebbe mai riuscito ad affrontare il viaggio: “È stata la mia arma in più, una guerriera.”

Le foto sui social

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo (foto Facebook)

Nonostante il suo passato nel mondo della moda e il matrimonio con uno dei calciatori più celebri d’Italia, Barbara Lombardo è molto riservata sui social media. Le rare foto condivise sui suoi profili mostravano la sua vita accanto a Totò. L’ultima sei giorni fa, senza nessun commento. A giugno, la coppia aveva festeggiato i 12 anni di matrimonio.

Il primo matrimonio

Nel 1987, poco più che ventenne, Totò Schillaci si è sposato con Rita Bonaccorso, ex parrucchiera. Un matrimonio avvenuto per entrambi in giovane età e durato fino al 1995, anno in cui hanno annunciato il divorzio.