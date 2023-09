Barbara D’Urso e lo sfogo social: “Al Pomeriggio 5 di Myrta Merlino vantaggi che io non ho avuto”

Roma, 1 settembre 2023 – Barbara D'Urso si sfoga su Instagram a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di 'Pomeriggio Cinque', che però non la vedrà più al timone. La conduttrice coglie l'occasione di augurare un "in bocca al lupo" a Myrta Merlino, che prenderà il suo posto, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E infatti l'ex regina del salotto pomeridiano di Canale 5 non perde l'occasione per sottolineare di aver "creato e curato con amore quel programma per 15 anni", rimarcandone poi quanto sia motivo di orgoglio che è un programma nato, cresciuto e identificato con me, vada avanti mantenendo lo stesso nome".

Barbara D'Urso ripercorre quindi come nacque l'idea ("Era il 1 settembre del 2008 quando io e Claudio Brachino, allora direttore di Videonews, inventammo prima 'Mattino5' poi 'Pomeriggio5', nonché 'Domenica5'") per poi ascrivere tutti i meriti della trasmissione. "È stata un'avventura straordinaria che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di intervistare tutti i leader politici fino all'ultima campagna elettorale, di informarvi e tenervi compagnia durante i mesi bui della pandemia", scrive nel lungo post in cui evidenzia anche un "ascolto molto alto (media stagionale 16%, con punte al di sopra del 20%)".

La conduttrice però sottolinea anche i sacrifici a lei imposti ("abbiamo fatto tutto questo con un piccolissimo budget") e i vantaggi offerti invece alla nuova conduttrice (un "grande studio con il pubblico presente dal vivo", la durata aumentata di mezz'ora, un "ottimo traino"). Insomma, scrive velenosa D'Urso, io "mi sono messa sull'attenti" e "i sacrifici li ho fatti col sorriso" perché "'Pomeriggio 5' era la mia casa".

"Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo", prosegue la conduttrice secondo cui tutti i benefit della nuova edizione non potranno che "fare bene agli ascolti e a 'Pomeriggio 5', una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa". "L'unica cosa che mi dispiace, come sapete, non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme – conclude –. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me . A presto". Prima del congedo con l'immancabile "col cuore".

Per la cronaca, il nuovo ‘Pomeriggio 5’ affidato a Myrta Merlino partirà lunedì prossimo, 4 settembre, alle ore 16.55.