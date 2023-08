Barbara D’Urso, cosa farà dopo l’estate? Piace a Discovery

Cosa farà Barbara D'Urso? Le voci sul futuro prossimo di quella che ad oggi appare la più eccellente esclusa dalla tv italiana si rincorrono. Solo dodici mesi fa, la conduttrice si stava godendo le vacanze estive dopo aver dato appuntamento a fine agosto ai propri collaboratori. Oggi la situazione è cambiata, ma solo in parte: Barbara D'Urso si gode le vacanze estive, non facendo mai mancare a pubblico e colleghi le almeno cinque stories quotidiane su Instagram in cui le suddette vacanze vengono documentate, ma all'orizzonte non sembra esserci alcuna riunione pre rientro in studio.

Anche perché non sembra esserci alcun rientro in studio. Sicuramente non a Mediaset e di certo, perlomeno entro la fine dell'anno, neppure in Rai o a La7. E allora cosa succederà? Difficile che con un agente come Lucio Presta, il guru di tutti gli agenti televisivi, possa rimanere a piedi. Anche perché, è oggettivo, il bagaglio di esperienza e risultati di Barbara D'Urso in pochi possono vantarlo.

Ad aprire una porta è stata Laura Carafoli, responsabile dei contenuti e delle produzioni locali di Discovery Warner, che in un'intervista a Repubblica ha affermato: "Barbara D’Urso è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, un personaggio su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita. Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque".

Quindi la prossima potrebbe essere una stagione in cui concentrarsi sul teatro - la conduttrice ha portato in giro lo spettacolo 'Taxi a due piazze' e potrebbero essere previste nuove repliche - e su altri progetti. Magari per poi tornare in tv con un format meno stanco rispetto a quel Pomeriggio Cinque che era diventato un po' ripetitivo.

A settembre il pubblico del pomeriggio di Canale 5 troverà in fascia pomeridiana invece Myrta Merlino. "Se temo paragoni? No. Nella maniera più assoluta - ha spiegato Myrta Merlino al settimanale Chi -. Siamo due donne diverse e con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista: fa e ha fatto delle cose che io, molto probabilmente, non sarei nemmeno in grado di fare. Non c’è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e, in tutta sincerità, spero rimanga. Non vorrei sembrarle snob, ma facendo un programma quotidiano, focalizzato sull’estrema attualità e seguendo il mio lavoro in tutto e per tutto, non ho mai avuto molto tempo per seguirla. Posso però dirle che sono sempre stata incuriosita dal mondo Mediaset. Ho sempre apprezzato la presenza di tante donne forti e tutte con un’identità ben precisa, sia davanti che dietro le telecamere".