Myrta Merlino, quando comincia il pomeriggio di Canale 5 e come sarà

Come sarà il nuovo pomeriggio di Canale 5 condotto da Myrta Merlino? Senza dubbio il contenitore che farà compagnia alle tanto amate "casalinghe" di Barbara D'Urso sarà molto diverso rispetto a quello che si è visto negli ultimi quindici anni. Un programma differente per toni, temi e volti.

Più serio? Meno trash? Sicuramente diverso. A dare un giudizio sarà soltanto il pubblico. Quel pubblico che, va riconosciuto, è stato sempre molto affezionato a Barbara D'Urso e che ancora oggi le sta manifestando affetto. Non che Myrta Merlino non abbia una fanbase, ma la sua è senza dubbio meno nazionalpopolare. Starà quindi alla giornalista ex La7 e al suo staff riuscire a conquistarsi il pubblico rimasto orfano di Carmelita.

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo pomeridiano di Canale 5? Come la stessa Myrta Merlino ha dichiarato, meno gossip e più approfondimento. Inevitabile anche una parte dedicata alla politica. Anche se, si sa, non è un argomento particolarmente facile da far digerire al pubblico del pomeriggio. Il gossip non sparirà, però. Sarà solo trattato in maniera differente. Cosa significa? Ancora non è dato saperlo. Anche perché, diciamocelo, il pettegolezzo in maniera garbata e troppo in punta di piedi perde quel gusto che lo rende succulento. Ma a giudicare penserà il pubblico, abbiamo detto. Quel pubblico che sarà chiamato a scegliere fra Myrta Merlino su Canale 5 e Alberto Matano su Raidue.

Il nuovo programma condotto da Myrta Merlino sarà in onda da lunedì 4 settembre. La fascia oraria dovrebbe essere quella che tradizionalmente occupava Pomeriggio 5.