La banana di Cattelan all’asta per 1,5 milioni di dollari: qual è il significato della controversa opera

Roma, 26 ottobre 2024 – Almeno un milione e mezzo di dollari per una banana attaccata al muro con lo scotch: la controversa opera ‘Comedian’ di Maurizio Cattelan va all’asta per una cifra da capogiro. Nel 2019 fu venduta, facendo grande scalpore, per più di 120mila dollari per ognuno dei tre esemplari. Ora sarà proposta al miglior offerente alla casa d’aste Sotheby’s a New York.

‘Comedian’ debuttò nel dicembre di cinque anni fa alla grande fiera Art Basel Miami Beach. Un’opera più volte imitata, è stata mangiata non una, ma ben due volte: l’ultima da uno studente coreano in un museo di Seul, che si è giustificato perché “aveva fame”.

Né il nastro adesivo, né ovviamente la banana che verranno battuti il 20 novembre a New York sono gli originali. Il frutto esposto per primo, comprato in un supermercato locale di Miami Beach, aveva fatto presto una brutta fine: un artista della performance, David Datuna, aveva sbucciato e mangiato la banana sotto gli occhi esterrefatti dei visitatori. Davanti alla pioggia di critiche, Datuna aveva difeso la propria azione definendola un’opera d’arte in se stessa, non un atto di vandalismo.

Nonostante lo stand della galleria Perrotin, che esponeva l’opera, sia stato chiuso dopo l’episodio per evitare altri spiacevoli incidenti, tutti e tre gli esemplari del 2019 sono stati venduti: due a collezionisti per 120mila dollari e una per 150mila dollari a un altro compratore, che l’ha poi donata al Guggenheim Museum di New York.

A differenza delle altre volte, in questo caso chi si aggiudicherà ‘Comedia’ da Sotheby’s riceverà un rotolo di nastro adesivo e una banana, il certificato di autenticità e le istruzioni per il montaggio. La casa d’aste non ha rivelato il nome del venditore, ma ha detto che ha acquistato Comedian da uno dei compratori originali.

Qual è il significato di ‘Comedian’

"È l'opera provocatoria di un genio allo stato puro", un’opera concettuale che "metterà alla prova se stessa andando all'asta: sarà il pubblico ad avere voce in capitolo su quanto veramente vale", ha dichiarato il responsabile per l'arte contemporanea di Sotheby's David Galperin.

"Per me 'Comedian' non era uno scherzo, ma un commento sincero e una riflessione su ciò che apprezziamo", ha spiegato Cattelan nel 2019. “Nelle fiere d'arte regnano la velocità e il business, quindi l'ho vista così: se dovevo essere presente a una fiera, potevo vendere una banana come gli altri vendono i loro quadri. Potevo giocare all'interno del sistema, ma con le mie regole", ha detto l’artista.

‘Comedian’ – spiega ancora la casa d'aste in un comunicato – si colloca all'interno di un “patrimonio storico-artistico di opere concettualmente audaci che hanno ridefinito ciò che l'arte può essere”: Sotheby’s cita la ‘Fontana’ di Marcel Duchamp, ‘Disegno cancellato di William de Kooning' di Robert Rauschenberg e ‘Love is in the bin’ di Banksy come precedenti illustri di questo tipo di creazione. Si tratta di opere accomunate da uno spirito ironico e iconoclasta, che invitano il pubblico ad interrogarsi sul valore e sul significato dell’arte, a partire dal contesto in cui essa circola e dalle sue modalità di ricezione.