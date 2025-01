Avanti un altro! Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano su Canale 5 per la nuova edizione 2025

Da oggi, lunedì 20 gennaio 2025, alle 18:45 su Canale 5, torna "Avanti un altro!", il game show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Giunto all'undicesima edizione, il programma ideato da Bonolis e Stefano Santucci progetta di continuare a coinvolgere il pubblico con il suo mix di intrattenimento, leggerezza e un’atmosfera surreale.

La dinamica e le novità del 2025

Il format rimane fedele alla sua formula. I concorrenti gareggiano per la conquista del montepremi finale affrontando quesiti proposti da personaggi del cast, che contribuiscono con il loro stile unico a rendere il programma imprevedibile. Tra i volti del 2025 ci sono le conferme di Laura Cremaschi, Maria Mazza e Franco Pistoni, insieme a Giorgia Pianta. Tornano anche Paola Caruso nel ruolo di Bonas e Daniel Nilsson come Bonus, affiancati da Viviana Vizzini e Greta Cianfano come Hostess.

La principale novità della stagione è l’ingresso di Flavia Vento, che vestirà i panni del "Vento del mistero". La showgirl presenterà domande su temi insoliti come fenomeni paranormali, campi magnetici e UFO.

Quando e dove vedere il programma

"Avanti un altro!" andrà in onda ogni giorno, da lunedì a venerdì, alle 18:45 su Canale 5. Le puntate saranno disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity per chi vorrà recuperarle.