Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo chiuderà in anticipo: via dai palinsesti invernali Rai

Roma, 27 novembre 2023 – Chiuderà in anticipo 'Avanti Popolo', il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai 3. Il talk show doveva proseguire fino a maggio, ma gli ascolti mai decollati (lo share è sempre rimasto tra il 2 e il 3%) e soprattutto gli alti costi (si parla di oltre 200mila euro a puntata) hanno convinto Viale Mazzini a interromperlo prima.

Nelle settimane scorse la trasmissione, che aveva sostituito 'Cartabianca' di Bianca Berlinguer (adesso in onda con un nome simile e stesso format su Rete 4), era anche stata al centro di polemiche per la scelta degli ospiti. Da ultima quella della giovane vittima dello stupro di Palermo di quest'estate, per la quale erano insorti la Commissione Pari Opportunità Rai e Usigrai per "le modalità del racconto" e per aver fatto "rivivere nei minimi dettagli il trauma subito".

La chiusura anticipata di 'Avanti popolo' segue quella di un altro programma di Rai 2: 'Liberi tutti', l'escape game condotto da Bianca Guaccero fermato dopo la terza puntata per gli ascolti flop.

Nunzia De Girolamo tornerà a condurre 'Ciao maschio' sabato in seconda serata su Rai 1 per il quarto anno consecutivo, mentre non si sa ancora quale sarà il programma che andrà a sostituire ‘Avanti Popolo’ nei palinsesti invernali che partiranno in gennaio. Finirà poi a dicembre, come già previsto, anche ‘Il Mercante in Fiera’ di Pino Insegno.