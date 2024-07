Attentato a Donald Trump, il ritorno di Melania e i dubbi sul futuro

La sua riapparizione sulle scene pubbliche aveva già fatto discutere. Ma ora che, con una nota ufficiale, è scesa in campo al fianco del marito, reduce di un attentato, Melania Trump è tornata definitivamente sotto i riflettori mediatici. E le domande sul suo futuro in ambito politico continuano a rincorrersi.

Attentato a Donald Trump

Melania Trump, moglie, dal 2005, di Donald Trump, candidato repubblicano in lizza per la presidenza degli Stati Uniti contro il rivale democratico Joe Biden, ha sorpreso tutti quando, dopo un lungo periodo di assenza nella campagna elettorale del marito, è riapparsa in occasione della convention repubblicana. Come ormai è noto, durante l’evento, un uomo, Thomas Matthew Crooks, è salito su un tetto e ha sparato contro Donald Trump, che stava tenendo un discorso. L’ex presidente americano, che ambisce a tornare alla Casa Bianca, è rimasto ferito ed è stato sottoposto a medicazioni e accertamenti.

Purtroppo un proiettile ha raggiunto un ex capo dei vigili del fuoco, Corey Comperatore, presente in mezzo al pubblico. Comperatore, di origini calabresi, è stato ucciso mentre cercava di proteggere i suoi familiari. L’attentatore è stato freddato dagli agenti del Secret Service.

Le dichiarazioni di Melania Trump

In una nota ufficiale, diffusa anche sui canali social, l’ex first lady Melania Trump ha definito “un mostro” colui che ha attentato alla vita del consorte, dicendo che Crooks ha visto in suo marito “una macchina politica disumana”, e invece, ha aggiunto, “è un uomo generoso e premuroso”. Non ha negato, Melania, di aver vissuto con lui “i momenti migliori e quelli peggiori”, ma ha anche sottolineato che “le differenze di opinione, la politica, i giochi politici valgono meno dell'amore”.

Melania ha anche espresso gratitudine verso il corpo dei Secret Service e solidarietà nei confronti della famiglia della vittima innocente che ora stanno soffrendo per il dramma improvviso.

Molte assenze

Dall’inizio del 2024 Melania è stata la grande assente ad alcuni eventi clou della campagna elettorale del marito, dall’inizio delle primarie in Iowa alla festa della vittoria del Super Tuesday. Inoltre, l’ex modella non si è presentata al fianco del marito nei giorni del suo processo a New York per il caso della pornostar Stormy Daniels. Il miliardario è stato condannato per aver falsificato vari documenti contabili della sua holding per nascondere i 130 mila dollari pagati a Daniels perché stesse in silenzio durante la precedente campagna elettorale di Donald del 2016 e non rivelasse la notte di sesso che aveva avuto con lui dieci anni prima. I legali di Trump faranno ricorso in appello.

Come ha dichiarato una fonte al magazine ‘People’, Melania si era sentita sollevata quando il precedente mandato del marito si era concluso, dato che il ruolo di first lady le pesava e le creava insoddisfazione e infelicità. Se ci fosse una presidenza bis di Donald, per lei sarebbe “lo scenario peggiore”. E secondo molti, se Trump vincesse in autunno, Melania andrebbe alla Casa Bianca solo per impegni ufficiali, vivendo il resto del tempo tra Palm Beach e New York, dove il figlio avuto con il tycoon, Barron William Trump, nato nel 2006, dovrebbe frequentare l’università.

Le esperte

Mary Jordan, Premio Pulitzer che scrive per una testata come il ‘Washington Post’ e che ha firmato una biografia non autorizzata su Melania, ha detto che l’ex top model è una donna libera di fare quel che desidera, dal momento che il ruolo di first lady non è un ruolo elettivo né prevede una retribuzione. Un’altra professionista, Kate Andersen Brower, prima che avvenisse l’attentato a Trump, ha dichiarato che Melania era sempre più lontana dal marito e dal panorama socio-politico di Washington, sede della Casa Bianca e un luogo dove in passato Melania detestava stare.