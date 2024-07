Arisa col fidanzato sui social: chi è Walter Ricci

Arisa si è fidanzata. Questa volta sembra finalmente che l'amore vero possa aver bussato alla porta della cantautrice, che negli ultimi tempi non è stata proprio fortunatissima dal punto di vista sentimentale.

Ad annunciare il nuovo amore è stata la stessa Arisa con una serie di foto su Instagram e una caption che non lascia spazio a interpretazioni: "Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza. Stasera all’ex base Nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica".

Il riferimento era a un evento al quale lei non avrebbe potuto presenziare. Ma di cui Walter Ricci era fra i protagonisti. Già perché il nuovo amore di Arisa sarebbe proprio lui.

Chi è Walter Ricci? Semplice: un musicista e cantante di talento con Napoli nel dna e nel cuore. Esattamente come Arisa. Con la differenza che Arisa non ha sangue napoletano nelle vene e non canta prevalentemente in dialetto partenopeo. E' vero amore? Chi vivrà vedrà. Anzi, ascolterà.