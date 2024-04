Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae sposi in segreto: “Ho sposato il mio migliore amico”

Anya Taylor-Joy festeggia il secondo anniversario di matrimonio. E le notizie sono due in una sola frase: prima tra tutte il fatto che si sia sposata, la seconda è che sia riuscita a tenere le nozze segrete per ben due anni.

La protagonista della serie cult 'La regina degli scacchi' e di film come 'Dune-Parte due', 'Split' e 'Ultima notte a Soho', si è sposata nel 2022 con l'attore e musicista americano Malcolm McRae a New Orleans.

Una giornata di grande festa alla quale hanno partecipato anche volti molto noti a livello mondiale come Cara Delevingne. Una giornata che Ana Taylor-Joy ha voluto rendere ora pubblica condividendo un pensiero e alcuni scatti con il proprio pubblico sui social network. "La magia di quel giorno è radicata in ogni cellula del mio essere, per sempre" ha scritto.

"Due anni fa, il pesce d'aprile, ho sposato segretamente il mio migliore amico a New Orleans. La magia di quel giorno è radicata in ogni cellula del mio essere, per sempre" ha proseguito l'attrice negli auguri al marito.

Un particolare, peraltro non di secondo piano: l'abito che ha indossato la sposa era griffato Dior. Un abito “splendidamente ricamato con la nostra storia d’amore” ha spiegato la stessa attrice.