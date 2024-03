Annalisa madrina del Roma Pride: ecco il remix di ‘Sinceramente’ con Bob Sinclar

Giornate di grandi annunci per Annalisa, diventata ormai regina del pop internazionale. Tanto che persino Bob Sinclar, fra le leggende del mondo dei dj e della dance mondiale, ha visto in 'Sinceramente', brano che l'ha fatta salire sul podio all'ultimo Festival di Sanremo, un'occasione per sbancare classifiche e riempire i club. E infatti domani, venerdì 29 marzo, uscirà il remix che in tanti aspettano, soprattutto dopo le stories che entrambi hanno pubblicato sui social network.

Momento d'oro per Annalisa: il remix con Bob Sinclar e la nomina a madrina del Roma Pride

'Sinceramente' è in rampa di lancio per diventare una hit dance a livello internazionale proprio nel periodo in cui la stessa Annalisa è protagonista di un altro annuncio bomba: la cantautrice ligure è la madrina del Roma Pride, la cui parata si svolgerà il 15 giugno.

E nell'attesa Annalisa si riposa? Per nulla, anzi. Dopo la versione italo-francese di 'Sinceramente' con Olivia Stone disponibile da alcuni giorni sulle piattaforme di streaming, è già tempo per lei di ripartire in tour: il 6 aprile parte da Firenze il 'Tutti nel vortice Palasport' tour, che la porterà ad arrivare a Torino, Milano, Bari, Napoli, Bologna, Roma e Padova. Il tour dei palazzetti si chiuderà il 29 aprile con un ritorno al Forum di Assago.

Musica e concerti anche in estate: il 16 giugno al Nameless Festival di Annone Brianza, il 21 giugno al Castle on air di Bellinzona, il 26 giugno al Ferrara Summer Festival, il 6 luglio all'Arena Regina di Cattolinca, il 12 al Marostica Summer Festival, il 17 al Live in Genova Festival, il 26 luglio a Villa Bellini a Catania, il giorno dopo ai Cantieri Culturali Zisa di Palermo, il 2 agosto a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, il 6 al Parco Gondar di Gallipoli, l'8 allo Zoo Music Fest di Pescara, il 10 all'Arena dei Pini di Baia Domizia, il 12 al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica e il 17 agosto al Red Valley Festival.